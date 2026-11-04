En su primera actividad oficial tras llegar a España, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, tras no asistir a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, donde se tomó la foto de familia.

El encuentro entre el jefe de Estado y el dirigente opositor español se dio en medio de la gira que realiza Milei en España, donde tiene previsto participar mañana de la Cumbre Iberoamericana que tiene lugar en Madrid.

Pese a que ya estaba en territorio español a la hora de la foto oficial, el Presidente no se presentó al evento. La imagen se la tomaron los mandatarios presentes junto al Rey Felipe y la Reina Letizia.

La reunión tuvo un tinte político especial, dado que Abascal será el candidato de la oposición en las elecciones del gobierno español previstas para el próximo 29 de noviembre. Su principal competidor será el actual presidente Pedro Sánchez, quien irá por la reelección y quien, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.

El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español.