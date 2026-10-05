El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro tras su triunfo en las elecciones de Brasil y celebró el resultado del candidato del Partido Liberal, que terminó primero en la primera vuelta y enfrentará a Lula da Silva en el balotaje del próximo 25 de octubre.

“Felicitaciones querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió Milei en su cuenta de X, poco después de conocerse los resultados de la votación. El mensaje llegó luego de una campaña en la que el mandatario argentino ya había mostrado su respaldo político al dirigente brasileño y había participado del lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro.

Milei felicitó a Flávio Bolsonaro y habló de libertad

En su publicación, el mandatario argentino vinculó el resultado electoral con su propia mirada política regional. “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, sostuvo Milei, en un mensaje alineado con su discurso habitual contra la izquierda latinoamericana.

El Presidente también expresó su expectativa de profundizar la relación bilateral si Bolsonaro logra imponerse en la segunda vuelta. “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, planteó.

Milei cerró el mensaje con su tradicional consigna: “Viva la libertad carajo”. La publicación fue acompañada por una placa con la frase “La libertad avanza en Brasil”.

Flávio Bolsonaro irá al balotaje con Lula

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta, aunque no alcanzó el 50% de los votos válidos necesarios para evitar una segunda instancia. De esa manera, volverá a competir con Lula en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

Antes de conocerse el resultado, el candidato del Partido Liberal había destacado públicamente el apoyo de Milei y aseguró que lo invitaría a Brasil si ganaba las elecciones. Durante la jornada electoral, después de votar en Río de Janeiro, afirmó que “Brasil necesita un cambio” y expresó su deseo de ganar en primera vuelta.

En esa misma línea, el dirigente brasileño había dicho: “Quiero ganar esta elección para garantizarles la libertad”. También advirtió sobre el escenario político en caso de una derrota: “Si no gano, los brasileños serán perseguidos, la prensa será perseguida”, sostuvo.

La definición electoral en Brasil quedó así como uno de los principales focos políticos de la región. En la previa de la votación, Flávio Bolsonaro había pedido un cambio de rumbo y confiado en ganar en primera vuelta, aunque finalmente deberá disputar el balotaje contra Lula.