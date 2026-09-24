En la última jornada de su gira internacional, Javier Milei habló ante inversores en Nueva York. Durante su exposición, defendió su programa económico y dejó varias definiciones antes del año electoral. “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”, sostuvo.

El encuentro se realizó en The Economic Club of New York, una institución privada de membresía fundada en 1907 que reúne a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios. Ante una audiencia de más de 150 personas, el Presidente arrancó con esa fuerte arenga electoral y dio su pronostico sobre el futuro del país.

“Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente”, señaló. También aseguró que “Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso” y que “llevamos 27 meses seguidos de crecimiento”, un proceso que, según dijo, “se reparte en todos los sectores de la economía”.

Este miércoles el Gobierno celebró un acuerdo alcanzado con Estados Unidos para que haya inversiones por hasta US$7.000 en infraestructura en el llamado Corredor Andes-Atlántico: una iniciativa para conectar la matriz productiva local con los mercados de Occidente a través de inversión de EE.UU.

Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas. Tras su exposición, fue entrevistado por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

En otro tramo de su discurso, el mandatario buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral: “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura”, afirmó, y explicó: “Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a 75.000 millones de dólares”.

“Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político”, remarcó, y sostuvo que el año próximo el Gobierno se convertirá “en el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos”, algo que -según dijo- permitirá el “despegue definitivo” de la Argentina si logran “cruzar el Rubicón”.

Milei cerró su discurso con una invitación a los inversores: “El motivo y el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a subir a bordo y tomar parte de la grandeza que nos espera”.

Fuente: TN