El presidente Javier Milei participó este sábado en Chaco de la inauguración del “Portal del Cielo”, el nuevo templo de la Iglesia Cristiana Internacional, con capacidad para 15.000 personas sentadas. Se trata del más grande de ese tipo del país.

Durante su discurso, el mandatario aprovechó para criticar con dureza a la izquierda, al socialismo y a la idea de justicia social. Además, dijo que en Argentina, “el que reparte se queda con la mejor parte”, pero aseguró que “por suerte están empezando a caer presos”.

“La izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeocristianos que hicieron grande a Occidente en su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad”, apuntó Milei en el inicio de sus presentación.

Además, citó a algunos de sus economistas de cabecera, como Thomas Sowell y Jesús Huerta de Soto, para cuestionar el concepto de justicia social, sobre la que dijo que es un “pecado capital”.

“Ese es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada una de las personas. ¿Y en el fondo, de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bienpensante, pero no deja de ser un pecado capital, como diría en algún momento Thomas Sowell. También, ¿desde cuando la envidia dejó de ser un pecado para capital, para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras", subrayó.

Si bien no apuntó directamente contra el peronismo y englobó todo el pensamiento opuesto al suyo en “la izquierda”, quedó claro que Milei apuntó contra el movimiento nacional y popular cuando apeló a la frase “donde hay una necesidad nace un derecho”, atribuida a Eva Perón.

“Pensemos que si a cada necesidad le corresponde un derecho y las necesidades son potencialmente infinitas, entonces no existen en el mundo recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos”, comentó el presidente, y agregó: “Durante las últimas décadas, la izquierda impuso un discurso único acerca de la justicia, entendida exclusivamente en términos distributivos. Pero este no es el verdadero significado de justicia, porque es intrínsecamente injusto. Porque para darle a los unos hay que quitarle a los otros. Y porque, como en Argentina hemos aprendido por las malas, el que reparte se queda con la mejor parte. Pero por suerte están empezando a caer presos”.

El evento forma parte del Congreso Mundial de “Invasión del Amor de Dios”, un encuentro de liderazgo cristiano que se extenderá durante dos días y cuya mayor expectativa radica en la presencia del jefe de Estado.

Para acceder al resto del congreso se requiere adquirir entradas que oscilan entre $30.000 y $100.000 en las áreas VIP. Las localidades más económicas (Kids, a $20.000) ya están agotadas.

La dimensión del evento llevó al gobierno de Chaco a implementar un extenso operativo de seguridad, que contará con al menos 120 efectivos policiales y un perímetro de 200 metros alrededor del templo, según fuentes oficiales. Por su parte, la seguridad presidencial quedará exclusivamente bajo control de la Casa Militar, que supervisará además el traslado del presidente desde el aeropuerto hasta el predio, situado a unos 12 kilómetros.



La Iglesia Cristiana Internacional y el crecimiento evangélico



El “Portal del Cielo” surge como resultado de una década de obras que, según Ledesma, se financiaron íntegramente “en efectivo”, y cuya construcción fue motivada por una profecía que el pastor dijo haber recibido hace 17 años. Este templo, en Resistencia, se presenta como el auditorio evangélico más grande del país y uno de los más imponentes de la región.

La Iglesia Cristiana Internacional fue fundada en 1994 por Jorge y Alicia Ledesma con solo 12 personas. Actualmente, supera los 25.000 fieles por semana y declara 50.000 miembros activos. Sus prédicas se centran en sanación, milagros, transformación personal y prosperidad espiritual. Ledesma, considerado “apóstol” entre sus seguidores, ha recibido doctorados honoris causa en Teología y Capellanía por la CELA International University.

Además del ámbito religioso, la iglesia impulsa una red de merenderos, donaciones y acciones comunitarias en sectores vulnerables. Durante la pandemia, entregaron 80 toneladas de alimentos. El movimiento “Invasión del Amor de Dios”, liderado por los Ledesma, se expandió a más de 40 países y cinco continentes, con predicaciones traducidas a más de diez idiomas. Según la organización, cada año logran evangelizar a más de seis millones de personas a nivel global.

La influencia social y expansión internacional del movimiento

Más allá de su programa religioso, la Iglesia Cristiana Internacional destaca por una red de proyectos sociales en barrios vulnerables, habiendo entregado alimentos y articulado acciones solidarias durante diversas crisis recientes. Su movimiento insignia, “Invasión del Amor de Dios”, se consolidó como una experiencia de alcance global, con presencia en numerosos países y traductores en más de diez idiomas.

“Cada año, más de seis millones de personas reciben nuestro mensaje en distintas partes del mundo”, señalan portavoces de la organización. Este crecimiento, sumado a la inauguración del “Portal del Cielo”, refuerza la posición de Chaco como un nuevo polo del evangelismo en América Latina.

Fuente: Infobae