Javier Milei inició su discurso en el America Business Forum de Miami con críticas al reciente alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, elogios a Donald Trump y Lionel Messi y una defensa de su gestión luego de ganar de manera contundente las elecciones nacionales del 26 de octubre. Además, cuestionó al kirchnerismo, habló del “riesgo kuka”, al que lo emparentó con el socialismo, y advirtió: “El argumento de la izquierda ha ganado la lucha por las ideas, por eso el comunismo está más cerca”.

El presidente comenzó con su discurso defendiendo las ideas del capitalismo y sostuvo: “Por demasiado tiempo nos acostumbramos a escuchar de parte de políticos e intelectuales que el capitalismo era una suerte de mal necesario con el que tenemos que vivir en nuestras sociedades. La posición a la que quiero referirme está mucho más extendida en occidente. Hablo de la crítica al libre mercado para justificar la intervención estatal”.

“Ellos conceden que el capitalismo es la única forma que encontramos para asegurar el crecimiento económico, pero sostienen que el crecimiento impacta de forma muy desigual en la sociedad. Por eso, según dicen, necesitamos que el Estado intervenga en el mercado. El Estado debe meterse ahí para asegurarse que no surjan monopolios o fallas de mercado”, apuntó.

En ese sentido, continuó: “Se necesita un crecimiento con justicia social y estado tiene que tener un rol activo en la vida económica para asegurarlo. Según esta visión, el capitalismo es un mal necesario que tiene que estar atado al beneficio estatal. El Estado se expande más y más todos los años, metiéndose en actividades propias del que hacer económico y metiéndose en la vida de los individuos”.

“Siempre surge una nueva justificación para que los funcionarios públicos extiendan sus garras insaciables sobre la sociedad civil bajo la excusa de engrandecer una nación. Esto sucede hasta que llegamos al mismo destino de los que tienen la honestidad intelectual para decir que odian al capitalismo. El control total del estado, la economía y la vida de las personas, o sea el comunismo”, comentó en su idea.

Fuente: Infobae