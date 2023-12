El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada a la que asistieron los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El encuentro sirvió para repasar las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno así como los proyectos legislativos que impulsa el Poder Ejecutivo, para los que necesita sumar capital político.



Durante el encuentro, que se desarrolla en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y culminó cerca de las 14.40, también hubo un capítulo sobre la importancia que tiene para la actual gestión que las provincias busquen controlar el déficit fiscal.



El ministro de Interior, Guillermo Francos, afirmó que el encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores tuvo un "espíritu colaborativo y de compresión mutua".



"Se les pidió el apoyo a los gobernadores para el tratamiento de esta norma para las transformaciones en la economía que pretende llevar adelante el presidente", expresó Francos en una conferencia de prensa que brindó al finalizar la reunión.





La voz de los gobernadores



El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, llamó a "estar todos juntos, más allá de las diferencias partidarias" y destacó que el encuentro que mantuvieron los 24 mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei "es una jornada que hace muchos años institucionalmente no teníamos".



"Todos los gobernadores manifestamos al Presidente que lo queremos acompañar, trabajar en conjunto. Necesitamos que a Argentina le vaya bien para salir de esta difícil situación y lo importante es dejar las diferencias de lado, porque la construcción conjunta de un país tiene que ser un camino común", expresó Llaryora en rueda de prensa tras el encuentro con el Gabinete nacional.



Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que los mandatarios provinciales van a "acompañar" lo que tengan "que acompañar" y destacó que "la única forma es trabajar juntos" con el Gobierno nacional de Javier Milei.



"Expresamos nuestra predisposición de trabajar de manera conjunta", dijo el mandatario salteño en rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión que mantuvieron los gobernadores con el Presidente, en el que se plantearon las "necesidades y los problemas" de cada distrito.



A su turno, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que hay que "terminar con la cultura de la polémica y empezar con la cultura del dialogo" y destacó que fue una "muy buena reunión" la que mantuvieron los mandatarios de todo el país con el presidente Javier Milei en la Casa de Gobierno.



"Todos tuvimos la coincidencia de tratar el tema del déficit fiscal. El mundo nos está mirando, no sólo la política sino también los inversores. Fue una muy buena reunión donde la mayoría de los gobernadores se ha podido expresar y el Presidente nos ha escuchado", dijo Jalil en rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión con Milei.



Milei les confirmó a los gobernadores que va a reponer Ganancias, pero que será transitorio



El Presidente confirmó que dará marcha atrás “de manera transitoria” la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias aprobada durante la anterior gestión. El tributo, según se informó, sería revisado anualmente en cada ley de Presupuesto.



El impuesto a las Ganancias es una pieza clave en las cuentas de muchas provincias, que se vieron perjudicadas por la quita que impulsó el ex ministro de Economía Sergio Massa en el Congreso y que había recibido el apoyo de la mayoría de los legisladores, incluido el propio Milei cuando era diputado nacional, con excepción de los representantes de Pro.



Aunque afectó de manera positiva a miles de contribuyentes durante la campaña, las arcas de los distritos se vieron seriamente perjudicadas en la coparticipación. Y los gobernadores esperaban que se repusiera el sistema anterior durante la nueva administración.



Milei había avisado a través del al titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, que sopesaba dar marcha atrás con la reforma del polémico impuesto para recuperar una recaudación cercana a $1 billón al año. Y esta mañana Francos había deslizado una idea similar: “La modificación de Ganancias les ha hecho perder recursos a las provincias y están todas muy preocupadas, pero trataremos de buscar algún mecanismo para recuperar esos fondos para las provincias”, había dicho en radio Mitre.





(Fuente: APFDigital / Infobae)