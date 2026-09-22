Javier Milei aterrizó esta mañana en Nueva York, donde reforzará el reclamo por las Islas Malvinas ante la Asamblea General de la ONU, con una novedad de última hora en la agenda presidencial, luego de que la Casa Blanca confirmara el lunes por la noche que Donald Trump participará esta tarde de la sesión del Escudo de las Américas, en la que estará el líder libertario.

Esa será la primera actividad de Milei, a las 14 (hora local, las 15 de la Argentina), y según informó el gobierno norteamericano, Trump estará alrededor de media hora en ese encuentro de la coalición multinacional lanzada en marzo por el propio presidente republicano con líderes latinoamericanos afines para coordinar la seguridad regional y combatir a los carteles del narcotráfico.

Si bien en el Gobierno señalaron antes del viaje que no había pautado un encuentro formal entre Milei y Trump, ambos líderes podrían tener interacción en esa sesión al margen de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 7 de marzo pasado, Milei fue uno de los 12 líderes latinoamericanos aliados de la Casa Blanca que participó del lanzamiento del Escudo de las Américas que encabezó Trump en su club de golf en Doral, Miami, un nuevo eslabón del renovado foco en América Latina de esta administración republicana.

El Gobierno había activado distintas vías diplomáticas para concretar algún tipo de encuentro entre Trump y Milei que sirva para reforzar la solidez de la alianza entre ambos mandatarios. Cerca del Presidente habían señalado que “no era imposible” que ocurriera al coincidir ambos en distintos eventos en la semana que congrega a líderes mundiales en la ONU.

En tanto, más temprano, a las 11.45 (hora local, las 12.45 en la Argentina), Trump tendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham, que llega luego de las expresiones del magnate sobre la postura norteamericana en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. No trascendieron detalles de los temas que discutirán en su primer cara a cara.

Fuente: La Nación