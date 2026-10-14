En un nuevo viaje a Estados Unidos en el que ratificará su alianza estratégica con la administración de Donald Trump, el presidente Javier Milei llegó esta mañana a Washington para un viaje de 36 horas que combinará disertaciones ante empresarios para defender su programa económico, reuniones con inversores, y encuentros con un alto funcionario de la Casa Blanca y un aliado como Eduardo Bolsonaro, cuyo hermano Flavio es favorito para el balotaje en las elecciones de Brasil.

El avión que trasladó al líder libertario y su comitiva desde Buenos Aires aterrizó a las 8.41 (hora local, las 9.41 en la Argentina) en la Base Conjunta Andrews, una instalación militar en el estado de Maryland a media hora de Washington. El mandatario viajó acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la capital norteamericana se sumó el embajador Alec Oxenford.

El viaje a Estados Unidos -el 19° desde que Milei asumió en diciembre de 2023- se produce en momentos en que Trump, principal aliado internacional del Gobierno, está embarcado de lleno en la recta final de la campaña para las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los republicanos pondrán en juego el control del Capitolio. El jefe de la Casa Blanca tendrá hoy una ajetreada jornada de campaña, con actos en Arizona y Montana.

“Es una visita que el Presidente hace en un momento particular de Estados Unidos”, señaló ayer Quirno antes de la partida hacia Washington.

Pese a que faltan solo 20 días para las elecciones que podrían redefinir el segundo tramo del mandato de Trump -las encuestas anticipan un avance de la oposición demócrata en el Capitolio-, con su viaje a Washington el Presidente dará una nueva señal de su respaldo inequívoco a la Casa Blanca.

La actividad central de Milei este miércoles será su participación por la noche (desde las 19, hora local, las 20 en la Argentina) en la Gala Oficial de la Herencia Hispana organizada en el auditorio Andrew W. Mellon por la organización Latino Wall Street y La Derecha Diario, medio que controlaba el empresario Fernando Cerimedo (actualmente detenido en Bolivia) y que ahora dirige el español Javier Negre.

El Presidente, que recibirá el “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana” y brindará un discurso, se cruzará en ese evento con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, a quien Milei respalda de cara al balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inacio Lula da Silva.

Por la tarde, antes de asistir al auditorio Andrew W. Mellon, el Presidente mantendrá otros dos encuentros. El primero será con el empresario e inversor argentino en tecnología y entretenimiento Andy Kleinman, radicado en California y con quien el mandatario ya se reunió el año pasado en un viaje a Los Ángeles.

Luego, Milei se reunirá con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías privadas de petróleo no convencional y de gas natural del mundo, y con una creciente presencia en Vaca Muerta.

Fuente: La Nación