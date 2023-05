El economista Javier Milei volvió a ser centro de críticas luego de maltratar a una periodista durante una charla que brindó el martes pasado en la sede del Colegio de Abogados de Metán, en la provincia de Salta.

Durante la conferencia, Milei trató a la periodista salteña de "burra" por desconocer la teoría keynesiana. "Como dijiste una burrada voy a desasnarte", le dijo a Teresita Frías, enviada de InfoSalta a cubrir el evento.

El economista fue hasta la ciudad de Metán de la mano del diputado nacional Alfredo Olmedo, quien lo convocó para brindar unas conferencias para tratar de comprender las turbulencias que está atravesando la economía argentina. Después de haber expuesto sus puntos de vista sobre la actual política económica se habilitaron las preguntas del público.

Cuando fue su turno, la periodista le preguntó a Milei si podía explicar por qué el keynesianismo funcionó en los Estados Unidos desde el New Deal, pero no tuvo el mismo éxito con su aplicación en la Argentina. "¿Vos sabés entre qué años fue la Gran Depresión?", repreguntó irónico Milei. "Fue entre 1929 y 1933" y continuó: "¿Y sabés en qué año se publicó la mierda (sic) esa de la Teoría General? En 1936". Ese fue solo el comienzo del maltrato que culminó con la suspensión de la charla.

Conferencia.

Milei enfurece por la pregunta que le hace una periodista. La insulta y maltrata a los gritos.

Colega de solidariza y le pide que se disculpe con la periodista. Milei vuelve a insultar, pero se frena cuando ve que un gandote se le viene encima.

"Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas de un libro que todavía no había sido escrito", retrucó el economista, quien estaba visiblemente exaltado.

El economista trató de burra a la periodista en reiteradas oportunidades y la humilló durante varios minutos delante del resto de los asistentes, quienes no salían de su asombro por lo que estaban escuchando.

"Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo"; "estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte"; "me parece que hasta tenés problemas de comprensión"; "tu problema es de soberbia porque no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés", continuó Milei con sus ofensas hacia la periodista.

Luego de los agravios, siguieron las preguntas. Tomó el micrófono otro periodista local, Rodrigo García, quien le reclamó públicamente a Milei que le pidiera disculpas a la colega agredida. Este hecho desató una nueva catarata de insultos hacia el reportero tratándolo de "populista e impresentable".

Inmediatamente después gran parte del público presente comenzó a levantarse de su silla y a pedirle un poco de respeto y educación. Se vivieron momentos tensos, ya que algunos incluso llegaron a desafiarlo a pelear, mientras otros le reclamaban que fuera más educado. Los organizadores decidieron interrumpir la conferencia.