El presidente Javier Milei se reunió con su par de Chile, José Antonio Kast, este jueves en el Palacio de la Moneda, la sede de gobierno del país vecino, donde repasaron temas de interés bilateral.

El mandatario argentino arribó al Palacio a las 11 de la mañana junto con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, después de haber brindado un discurso en el Foro de Madrid, un evento que reúne a líderes de derecha en San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

Por el momento, los jefes de Estado no brindaron declaraciones públicas sobre el encuentro ni en conjunto ni por separado.

Según trascendió, ambos mandatarios conversaron sobre la importancia de afianzar la cooperación estratégica bilateral, lograr acuerdos políticos y fortalecer los vínculos económicos de integración regional entre Argentina y Chile.

LA POLÉMICA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El cuarto encuentro entre Milei y Kast se dio en medio de la polémica por el Estrecho de Magallanes a raíz de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien indicó que la zona de Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake representan una cuestión de soberanía y una “llave bioceánica Atlántico-Pacífico” donde es necesario “hacer presencia”.

Ante estas afirmaciones, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, dejó en claro que "el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno".

Milei y Kast en el Palacio de La Moneda

Al mismo tiempo, parlamentarios chilenos le pidieron a Kast que le exija a Milei derogar el decreto 457 firmado en el año 2021 por Argentina, el cual trata justamente ese tema, pero el presidente chileno descartó la idea. "Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo. Ahí no hay ninguna duda de quién tiene el control y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”, sostuvo.

ARGENTINA-EEUU: ENCUENTRO ENTRE MILEI Y SARAH ROGERS

Previo al encuentro con Kast, Milei se reunió con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers. La reunión se dio luego de las declaraciones del mandatario norteamericano, Donald Trump, sobre las Islas Malvinas.

Según trascendió, los dichos de Trump fueron unos de los temas centrales de la charla. El jefe de la Casa Blanca aseveró que Washington "revisa todas las posiciones" respecto del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei, Sarah Rogers, Karina Milei y Quirno

La funcionaria ocupa uno de los diez cargos más importantes del Departamento de Estado cuyo objetivo es fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y la opinión pública extranjera.

Junto con el líder argentino, estuvieron presentes Karina Milei y el canciller, Pablo Quirno.



Fuente: Noticias Argentinas