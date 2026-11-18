En medio de las tensiones dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei negó que haya una interna con Patricia Bullrich y reafirmó que seguirá trabajando con el Gobierno. Además, habló sobre el pedido de medidas de alivio para la gente y afirmó que no habrá “plan platita”.

En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, el mandatario aseguró que la senadora es su “socia política” y remarcó que “bajo ningún punto de vista” se irá del proyecto libertario. “Es el deseo del círculo rojo. Gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, sostuvo.

“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera. Entonces viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables. Pero los tipos quieren vivir de eso. O los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado, esos quieren romper todo, pero del otro lado tienen un montón de amigos”, añadió.

La discusión pública se reavivó después de que Bullrich reclamara más medidas de alivio y una rebaja impositiva para las pequeñas y medianas empresas. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, había dicho la jefa del bloque oficialista en el Senado. También había señalado que, para garantizar la reelección del proyecto, “tiene que haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”.

Milei, sin embargo, se encargó de despejar cualquier lectura en ese sentido. Aseguró que la ex ministra de Seguridad no integra el grupo de economistas que propone flexibilizar la política monetaria —a quienes calificó de “disparatados”— y descartó que sus declaraciones impliquen una ruptura.

Sobre el reclamo concreto de más alivio para los ciudadanos, el presidente fue categórico al explicar por qué ese camino no está disponible dentro del esquema actual. “Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, afirmó, y advirtió que cualquier política expansiva implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a la suba de impuestos. Las tres alternativas, dijo, son inviables o contraproducentes. En ese marco, rechazó de plano la idea de un “plan platita” de cara a los comicios presidenciales del año que viene: “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, cuestionó. También calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, porque implica trasladar el costo a generaciones futuras.



En la misma línea, Milei respondió a quienes proponen aflojar la política monetaria para estimular la actividad. “Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace más de 12 meses. Sin embargo, todavía hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que sigue sobrando dinero. Por lo tanto, es tirar nafta al fuego”, sostuvo, y comparó la propuesta con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.

Seguido a esto, el mandatario también salió al cruce sobre la frase que afirma que “la gente no llega a fin de mes”. La calificó de “mentira” y apuntó contra quien la difunde. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, afirmó. Para sostener su argumento, Milei recurrió a una explicación técnica sobre el comportamiento del consumo. Señaló que si alguien no puede cubrir sus gastos durante diez días, se endeuda, pero al mes siguiente debe pagar esa deuda. “Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, indicó.

El presidente admitió, no obstante, que sí existen argentinos con dificultades reales, aunque prefirió encuadrarlo bajo el concepto de pobreza. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, señaló. En ese sentido, mencionó que al inicio de su gestión la tasa de pobreza era del 57%, mientras que en la actualidad se ubica en el 32%. “Hay 12 millones de pobres menos. Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”, cerró.

Milei reconoció que el debate actual gira en torno a márgenes más acotados: si la economía crece un punto más o menos, y si la inflación desciende con mayor o menor velocidad. “Hoy estamos discutiendo que crecemos un poco menos y que la inflación baja más lento”, admitió, aunque insistió en que ese contraste con el escenario alternativo no se comunica con suficiente claridad a la sociedad.

Frente al diagnóstico de un shock de oferta negativo —referencia implícita a las turbulencias externas y los efectos de la sequía y otros factores estructurales—, el presidente descartó compensarlo con estímulo a la demanda. “Si usted tiene un shock de oferta negativo, eso no se contrarresta con un shock de demanda positivo. Se contrarresta con un shock de oferta positivo”, explicó, y señaló que el mecanismo para lograrlo pasa por la baja de impuestos y la desregulación. “Nosotros desregulamos todo el tiempo y hemos hecho un montón de medidas para aliviar”, completó.

Por otro lado, Milei también se refirió a la política exterior vinculada a las Islas Malvinas y afirmó que su gestión logró avances sin precedentes en la materia. Contrastó el enfoque actual con el de administraciones anteriores, a las que cuestionó por limitarse al gesto simbólico. “¿Qué lograron por Malvinas? Nada”, sostuvo, en referencia a gobiernos previos.

Asimismo, destacó que su gobierno llevó a Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Mar y que se implementaron acciones concretas contra las contrataciones para extraer recursos de las islas. “Los estamos arrinconando, les estamos yendo a buscar si hacen contrataciones para sacar recursos de las Malvinas”, afirmó. “¿Cuándo vio una política de tanta defensa como nosotros?”, desafió.

El presidente también aludió a las reformas estructurales implementadas durante su gestión. Comparó el caso argentino con los de Estonia —que aplicó un shock y cayó 20% antes de recuperarse— y Polonia —que optó por un proceso más gradual con una caída acumulada del 10% en cuatro años—. “Nosotros hicimos 18.000 reformas estructurales y el PBI está más 10”, indicó. Con ese ritmo como base, proyectó un crecimiento de entre el 7% y el 8% anual una vez que se disipen los shocks negativos.

“En 10 años duplicamos el PBI; en 20 años lo vamos a cuadruplicar”, afirmó, y fijó como horizonte de largo plazo convertir a Argentina en la primera potencia mundial en 30 o 40 años. “Cien años de desastres no se arreglan en 30 meses. Requiere disciplina. Y nosotros hemos decidido mantener esa disciplina”, concluyó.

Fuente: Infobae