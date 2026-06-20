Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el Gobierno nacional durante su visita a Rosario, donde participó este sábado de los actos centrales por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera.

La vicepresidenta no fue invitada oficialmente por la Casa Rosada, sino por el Gobierno de Santa Fe. De hecho, llegó al acto junto al gobernador Maximiliano Pullaro y también se retiró con él, en una jornada atravesada por la tensión política con el presidente Javier Milei y parte del Gabinete nacional.

Durante la ceremonia, Villarruel fue ubicada junto a autoridades provinciales y alejada del sector en el que estaban Milei y los funcionarios nacionales. Según pudo saber Cadena 3, el único dirigente del Senado que se acercó a saludarla fue el senador Bartolomé Abdala.

Consultada por esa situación, Villarruel buscó restarle importancia al gesto institucional, aunque dejó en claro su malestar. “Eso es una disposición que toma Nación. A mí esos gestos no me preocupan. Yo vengo a un acto en conmemoración del Día de la Bandera, del fallecimiento del general Belgrano y en homenaje a todos los rosarinos, que tienen esta hermosa ciudad que tanto le ha dado a la República Argentina, y también a la provincia de Santa Fe”, expresó.

La vicepresidenta también fue consultada por la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de los cuestionamientos judiciales que enfrenta. En ese punto, fue categórica y contrapuso la situación del funcionario con la figura de Manuel Belgrano.

“La presencia de Adorni me parece que no tiene mucho que ver con un día en donde estamos recordando a Belgrano, que era el ejemplo completo de la honestidad, de la rectitud y del servicio a los argentinos”, afirmó.

Y agregó: “Es un acto patrio, no es un acto político, y tal vez creo que estuvo desubicada la situación. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.

El tramo más fuerte de sus declaraciones llegó cuando le preguntaron si había podido cruzar algún saludo con las autoridades nacionales. Villarruel respondió que sólo habló con Abdala y lanzó una dura crítica contra el resto de los funcionarios. “Hablé con el presidente provisional del Senado, el senador Abdala. Entiendo que para otras autoridades es difícil saludar a un vicepresidente en plena democracia“, sostuvo.

Ante la repregunta por la falta de saludo de Milei y otros integrantes del Gobierno nacional, Villarruel fue directa: “Hay que preguntarles por qué son maleducados. No es una excusa mía”.

Más allá de la tensión política, la vicepresidenta también dejó algunas referencias personales sobre Rosario. “Yo soy casi rosarina. Venía acá al Monumento a la Bandera desde que era chiquitita. Íbamos en el ferry por el Paraná”, recordó.

Además, dijo que le gustaría ir a la cancha de Rosario Central, especialmente tras el regreso de Ángel Di María: “Ahora que está Di María, tengo que ir y darme el gusto”.

El acto fue encabezado por el presidente Javier Milei y contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales. También hablaron el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro.