Cuando Donald Trump reitera que Nicolás Maduro “tiene los días contados”, Javier Milei protagoniza una gira relámpago a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la principal líder opositora a la dictadura de Venezuela.

Milei y Trump tienen afinidad personal y comparten una idéntica perspectiva geopolítica, respecto a Maduro y su dependencia económica y de seguridad con China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Esa simbiosis ideológica entre Balcarce 50 y la Casa Blanca se exhibe en tiempo real: mientras Trump asegura que Maduro puede caer en el corto plazo, Milei se pone al lado de María Corina Machado, que resiste en la clandestinidad al aparato represivo de Maduro.

El Presidente llegó en horas del mediodía a Noruega, acompañado de una escueta delegación: Karina Milei -secretario General de la Presidencia- y el canciller Pablo Quirno.

Al concluir la ceremonia de premiación en el City Hall de Oslo, el jefe de Estado se encontrará con el rey Harald V y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, donde se abordará la relación diplomática entre ambos países.

Si bien se especulaba con un posible encuentro de Milei con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, esta situación fue descartada a pocas horas de la ceremonia, dado que la líder venezolana no asistió al evento para su premiación.

De hecho, Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando la dictadura venezolana intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político.

Finalmente, la referente opositora venezolana hizo saber que llegará a Oslo entre la noche del miércoles y la mañana del jueves: “Estoy en camino ahora (...) Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”.

María Corina Machado tiene suficiente protección internacional para salir de Caracas y regresar sin caer en manos del aparato represivo que controla Maduro. Por eso, había diseñado un viaje relámpago, que debería iniciar hoy con la premiación y concluir mañana con una visita al Parlamento y un encuentro bilateral con Jonas Gahr Støre.

