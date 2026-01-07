Luego de que el presidente Javier Milei respaldara la operación de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura del ex dictador Nicolás Maduro, negó que su alineación implicara afectará, de alguna forma, el vínculo comercial que el Argentina tiene con China. “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”, aseveró.

A lo largo de su mandato, el jefe de Estado buscó reforzar los lazos con el gobierno estadounidense y su actual mandatario, Donald Trump. No obstante, aclaró que se trata de dos cuestiones distintas. “Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”, diferenció Milei durante una entrevista para el canal de streaming Neura.

Asimismo, buscó evitar “lecturas perversas” al aclarar: “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”. Sin embargo, el presidente consideró que esto no significaba poner en peligro su relación con su par norteamericano. Por esto, a modo de fundamentar su postura, indicó: “De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”.

“Trump está rediseñando el orden mundial. Y se dejó de pensar en términos de globalización, para pensarse en términos de geopolítica”, definió el mandatario al afirmar que “parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua y otro que va a ser superado en las elecciones, sin lugar a dudas”.

Bajo su punto de vista, su par estadounidense habría movido las fichas para provocar un “reordenamiento”, y señaló que “hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros”. Además, recordó: ”Nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos, fue parte de nuestra plataforma electoral. Y quiero resaltar esto, siempre hablé de alianza geopolítica“.

Al ser consultado sobre la intervención del país norteamericano en Venezuela, el mandatario respaldó la acción al remarcar que el régimen de Nicolás Maduro era una dictadura en vigencia. “Es un narcoestado terrorista, que exportó, el terrorismo. Hoy, las facetas del terrorismo tienen distintas variantes. Y donde ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios”, desarrolló.

En este sentido, recordó la vinculación que el régimen tenía con Irán, Hezbollah y el apoyo logístico que brindó al grupo Hamas. Incluso, mencionó el rol clave en inteligencia que representaban para Cuba, tras apuntar que, de las 40 personas que murieron en el bombardeo, 32 eran militares cubanos.

Respecto a las acusaciones sobre el presunto interés que tendría la administración estadounidense en las reservas de petróleo que posee Venezuela, Milei criticó la postura al manifestar que “todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba”.

En línea con esto, Milei citó una frase pronunciada por la actriz venezolana Catherine Fulop, al calificar como “una genialidad” su afirmación: "No me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad". Así, destacó la centralidad de los derechos civiles por encima de la discusión sobre el control de los hidrocarburos venezolanos.

Por este motivo, el presidente sostuvo que la intervención estadounidense “implica cortar el hecho de que usaban la logística de PDVSA para el narcotráfico”. Según su análisis, la presión ejercida por Estados Unidos sobre el régimen de Maduro respondió sobre todo a la problemática del tráfico de drogas y no solo a motivos energéticos.

De la misma manera, recriminó que una parte de la izquierda carece de “honestidad intelectual” y apelaría a argumentos falaces debido a que, según su visión, “han sido derrotados” en el debate de ideas, derivando en la utilización de recursos retóricos destinados a demonizar posiciones contrarias

Incluso, enfatizó que no debe ignorarse la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, la tortura y la represión en lugares como el Helicoide, un ex centro comercial devenido en una de las cárceles más crueles de la dictadura chavista. Además, recordó la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, que habría sido recluido bajo acusaciones de presunto espionaje.

Fuente: Infobae