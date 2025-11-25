Además, Milei confirmó este mediodía que viajará el año próximo a Jerusalén para inaugurar la embajada argentina en Israel. Lo anunció en la Casa Rosada durante la reunión que mantuvo con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, que llegó al país con una delegación de empresarios para reforzar los vínculos bilaterales.

Según la agenda bilateral, en febrero viajará el canciller argentino Pablo Quirno a Israel, y para abril o mayo se organizará la visita de Milei. “Vamos a tener al presidente Milei en abril o mayo para abrir la embajada en Jerusalén”, ratificó Sa’ar en el Foro Económico Argentino Israelí, en el Palacio Libertad, junto al canciller argentino.

A mediados de septiembre, Milei había confirmado en Paraguay que 2026 la Argentina abrirá su embajada en Israel, en la ciudad de Jerusalén, pese a la guerra en Gaza y tal como lo había anunciado de junio en el Parlamento de Israel.

El Presidente destacó su decisión al plantear que “no son muchos los países que se plantan del lado del bien”. De esta manera reivindicó su postura de afianzar la alianza con su par israelí, Benjamín Netanyahu, en pleno conflicto bélico en Medio Oriente.

Milei dijo que se sentía “orgulloso” de anunciar la mudanza de la sede diplomática nacional desde Tel Aviv a Jerusalén Oeste en 2026. “Esta administración, y muy especialmente este presidente, afirma el derecho de Israel a la legítima defensa y nuestra vocación es honrar la amistad histórica que caracteriza a nuestros países y profundizar los lazos culturales, diplomáticos, estratégicos y comerciales que nos unen”.

Reunión bilateral

El encuentro del Presidente con el canciller israelí comenzó en privado y luego se amplió a la participación de Quirno y de los embajadores Axel Wahnish y Eyal Sela. Al inicio, Sa’ar recitó la bendición “Sheejeianu” por la elección de Milei mientras el Presidente se colocó una kipá, y recordó la historia de su padre, nacido en la Argentina, y de su abuelo inmigrante.

Milei le mostró la mezuzá ubicada en la entrada de su despacho y su sidur personal. Fue entonces cuando afirmó: “La embajada de la Argentina en Jerusalén será inaugurada el año que viene con mi presencia”, sobre una visita prevista para el próximo otoño.

Sa’ar felicitó a Milei por los avances económicos que, según dijo, logró su gobierno. También planteó declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, uno de los temas que formaron parte de la agenda del encuentro.

El canciller israelí describió la eliminación del jefe militar de Hezbollah, la situación en el Líbano y advirtió sobre los intentos de esa organización por rearmarse. Además, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

Actividades oficiales y agenda en Buenos Aires

Sa’ar llegó este martes a Buenos Aires y abrió su agenda con el tradicional homenaje al Libertador General José de San Martín.

Durante su visita en la Argentina, también mantendrá encuentros con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros salientes de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, y con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet. Cerrará su visita con un discurso en el Teatro Colón por el 90º aniversario de la DAIA.

Fuente: APFDigital