El presidente Javier Milei recibió esta tarde a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara en las últimas horas un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para Argentina.

El cónclave se realizó a las 17 horas en la Quinta de Olivos. El tema principal fue el reciente financiamiento de la entidad bancaria para "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica", según trascendió.

El jefe de Estado se reunió con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno.

Previo al encuentro con el mandatario libertario, las autoridades del organismo internacional estuvieron en el Palacio de Hacienda para analizar el paquete de asistencia junto con Caputo, José Luis Daza, viceministro, y y Federico Furiase, secretario de Finanzas.

El jefe de la cartera expresó sobre el cónclave desde X: "Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina anunciado por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos. Quiero agradecer especialmente al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, a @scordeiroguerra, y al Director Gerente de MIGA, Tsutomu Yamamoto por su apoyo".

Fuente: NA