El presidente Javier Milei diseñó un plan para reforzar su presencia en el interior del país y mostrarse cerca de los gobernadores aliados. Con ese objetivo, visitará nueve provincias en las que están radicados los proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El cronograma comenzó hace dos semanas en Bahía Blanca, donde el mandatario se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La agenda quedó vinculada al impulso oficial al RIGI, un régimen que el Gobierno ya había buscado potenciar con cambios normativos, como ocurrió cuando flexibilizó las condiciones para nuevas inversiones.

El recorrido continuará por Catamarca a su regreso del viaje a España, previsto para el 19 de octubre. En la Casa Rosada quieren que Milei aparezca en los distritos donde se concentran las principales iniciativas privadas incorporadas al régimen.

Desde el oficialismo señalaron que la intención es que el Presidente se muestre en Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. También está previsto el regreso a la provincia de Buenos Aires, donde ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas.

Los 23 proyectos incorporados al régimen contemplaban inversiones por USD 49.766 millones y estimaban la generación de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos. Las iniciativas corresponden a los sectores de minería, petróleo y gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura.

A ese paquete se sumaron nuevos anuncios y aprobaciones durante la Argentina Week, en Francia. Ese escenario también fue utilizado por el Gobierno para ordenar el vínculo político con mandatarios provinciales, en una agenda que incluyó la reunión de Milei con gobernadores en París.

Fuente: NA