El presidente Javier Milei respondió al pedido del campo de eliminar para siempre las retenciones: "Estamos en camino de liberarlos por completo". En su discurso en el cierre de la Exposición Rural en Palermo, el Presidente destacó la reducción de impuestos al sector que llevó adelante durante su gestión. Antes, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, había señalado que las retenciones "deben dejar de existir por ley y para siempre".

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Milei destacó: "El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos".

El Presidente advirtió que "la política convirtió al campo en el pagador de última instancia de la Argentina: "Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre".

Milei destacó las medidas que implementó en su gestión, como la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado": "Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”.

El Presidente mencionó: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

Fuente: TN