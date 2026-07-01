El presidente Javier Milei encabezó en Casa Rosada una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, en la que anunció que trabaja en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) e impedir que financie al Tesoro.

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.

El Presidente informó que trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del BCRA.

Presentes, de izquierda a derecha en la foto: Fabián Fernández, secretario de Medios; Ignacio Devit, Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich y Lule Menem.

Durante la apertura de la reunión, Karina Milei sostuvo que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

La jornada en Casa Rosada

El día después de la jura, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, también está presente en el encuentro que inició pasadas las 9.40, cuando los legisladores terminaron de ingresar a Casa Rosada y se ubicaron en las filas del Salón Héroes de Malvinas.

En representación del Poder Ejecutivo también participan los primos Eduardo "Lule" y Martín Menem, el armador nacional y el titular de la Cámara de Diputados.

Asimismo, dieron asistencia los dos jefes de bloque del Congreso: Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, una de las principales ausentes durante la última ronda de encuentros que integró el saliente Adorni.

A las 8.30, el mandatario libertario fue el primero en llegar, seguido de la funcionaria, y por estas horas se encuentra a cargo de la introducción de la charla ante los legisladores.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, la Casa Rosada amaneció vallada por la Casa Militar que impide la libre circulación y la tarea de la prensa acreditada.

En la previa, la senadora Nadia Márquez, sostuvo que el oficialismo apunta a "consolidar la agenda" y la coordinar con la administración propia. Además, destacó la tarea de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. "A veces nos tocan roles, funciones, misiones, pero el rumbo del gobierno es uno y ahí apuntamos todos. En este caso creemos que va a hacer una gran tarea", sentenció la legisladora desde Plaza de Mayo.

Fuente: Noticias Argentinas