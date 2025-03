El Presidente sostuvo que no hizo nada malo con el tuit sobre la criptomoneda $LIBRA. "No lo promocioné, lo difundí", aclaró. Sostuvo que obró "de buena fe". "Por querer dar una mano, me comí un cachetazo", aceptó. Descree que haya muchos damnificados argentinos en la operación cripto y negó haber cobrado por la publicidad.