La despedida del papa León XIV de la Argentina tuvo un momento de especial emoción en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El presidente Javier Milei participó de la ceremonia oficial y se mostró visiblemente emocionado durante el último encuentro con el Sumo Pontífice antes de su partida.

El mandatario llegó a la terminal aérea acompañado por integrantes de su entorno y formó parte del acto protocolar que marcó el cierre de la visita papal al país.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales y representantes de la Iglesia, en un clima atravesado por las muestras de afecto hacia León XIV, quien concluyó así su estadía en territorio argentino.

Tras la despedida, el Papa abordó el avión que lo trasladó hacia Perú, donde continuará con su agenda pastoral en el marco de su recorrido por Sudamérica.