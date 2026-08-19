El presidente Javier Milei y parte de su gabinete se presentarán este jueves ante empresarios en un intento por despejar dudas sobre la reactivación de la economía. El mandatario será el encargado de cerrar la 23° edición del Council de las Américas, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que se realizará en el Alvear Palace Hotel desde las 9.

La apertura de la jornada estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Luego está previsto que hable el ministro de Economía, Luis Caputo, a las 9.45.

Antes del encuentro, el titular del Palacio de Hacienda se reunió con las autoridades del Council. “Excelente reunión con Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores. También dialogamos sobre los proyectos de inversión y las oportunidades de negocios que ofrece la Argentina”, expresó Caputo en un mensaje en sus redes sociales.

El evento se realiza bajo el lema “Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina”, el siguiente bloque será debatido por los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) junto a empresarios ligados al cobre y oro.

La discusión continuará a las 11 con un panel dedicado a la energía donde expondrán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut, acompañados por Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.





Caputo, Quirno y Santilli también participarán del evento. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Una vez finalizado, tomará la palabra el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta las 12.15. Su asistencia se dará en medio de los cuestionamientos internos al ministro por el fracaso de la Ley de Tierras. Luego será el turno del canciller Pablo Quirno.

El cierre estará a cargo del presidente Milei, quien hablará a partir de las 12.30. Se espera que defienda el rumbo de la gestión y despeje dudas sobre la reactivación de la economía.

Este miércoles, se puso en marcha la medida para impulsar el crecimiento de los créditos en dólares a empresas. Ya no estará restringido a las exportadoras, sino que alcanzará a cualquier tipo de compañía.

Las empresas que reciban este financiamiento están obligadas a liquidar los dólares en el mercado oficial. Esa norma generará una oferta adicional de divisas en el segmento oficial que puede ayudar al Gobierno a mantener la calma cambiaria.

Por otra parte, el Indec informó que la inflación mayorista fue de 0,8% en julio, por debajo de la variación registrada en junio. Tras la publicación del dato, Milei destacó el resultado: “Y al final julio empezó con cero”.

Con este escenario, el Presidente buscará transmitir confianza a los empresarios sobre el rumbo económico, con foco en la recuperación de la actividad, el acceso al crédito y la continuidad del proceso de desinflación.

Fuente: TN