En su última actividad oficial antes de regresar a Buenos Aires, Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas.

El presidente argentino y el premier israelí analizaron la situación en Medio Oriente, que está impactada por las acciones militares de Irán y los Huties, y ratificaron su profunda alianza geopolítica.

El encuentro fue a puertas cerradas y se extendió por veinte minutos. Milei llegó a la ONU junto a Pablo Quirno -canciller- y Luis Caputo- ministro de Economía-, y fue recibido por Danny Damon, embajador israelí en la ONU.

-Hola!-, saludó Netanyahu antes de abrazar al jefe de Estado.

-How are you?-, contestó Milei con una sonrisa infinita.

Netanyahu se encuentra aislado en el escenario internacional por su estrategia para derrotar al grupo terrorista Hamas en Gaza, y el próximo 27 de octubre enfrenta una contienda electoral que puede significar su epílogo político.

Milei es el único presidente de América Latina que exhibe su apoyo público e incondicional a Netanyahu.

Y el primer ministro de Israel, consciente de este hecho geopolítico, no dudo en elogiarlo cuando concluyó la reunión en la ONU.

“El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que ha hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero ha logrado salir de la jaula y está dando libertad a la gente. Puede que les lleve tiempo entenderlo, pero quiero decirle esto: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante. Y como alguien que ha llevado a cabo una transformación yo mismo, sepa que es un elogio hecho desde el corazón y desde la mente.

Y, en segundo lugar, usted defiende la verdad. No le importa. Simplemente alza la voz por la verdad. Por eso apoya a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie la expresa mejor que usted", sostuvo Netanyahu.

A continuación, Milei agradeció las palabras del líder israelí.

“Muchas gracias, amigo mío.

Para mí es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo.”

Fuente: Infobae