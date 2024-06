El presidente Javier Milei se reunirá con Federico Sturzenegger mañana para definir el alcance de su nuevo ministerio. Aunque se especulaba con la posibilidad de que fuera una secretaría o un ministerio, muy cerca del Presidente indicaron a Infobae: “Será un ministerio”.



En particular, indicaron que se tratará de un “Ministerio que trabajará en profundizar la reforma del Estado, desregulación de la economía y potenciar la libertad en general y económica en particular”.

Cuando se le preguntó a la fuente si habrá superposición con el ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, afirmó en forma categórica: “No. Cambia la estructura de la jefatura de Gabinete; deja de ser un súperministro para ser un ministro coordinador”. La “letra fina” de la nueva cartera quedará a cargo de Guillermo Francos y de Santiago Caputo, según precisaron las fuentes.

De este modo, Guillermo Francos, recientemente ascendido a este puesto, se quedaría con el diálogo con los ministros, mientras que las siguientes áreas pasarían a la cartera de Sturzenegger, ex presidente del BCRA en la gestión de Mauricio Macri, según el organigrama ctual de la Jefatura de Gabinete:

Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública



Subsecretaría de Transformación y Reforma del Estado

Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público



Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología



Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Subsecretaría de Innovación

Subsecretaría de Ciencia y Tecnología

Oficina Nacional de Contrataciones

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Banco Nacional de Datos Genéticos

Comisión Nacional de Actividades Espaciales



Secretaría de Simplificación del Estado



Subsecretaría de Desregulación

Subsecretaría de Calidad Regulatoria



Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado



Subsecretaría de Administración Societaria

Subsecretaría de Apoyo Legal Societario

Subsecretaría de Políticas de Gestión y Coordinación General

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.

Radio y Televisión Argentina S.A.

Télam S.A.

Contenidos Públicos S.A.



Organismos Descentralizados

Sturzenegger fue uno de los arquitectos intelectuales de la Ley Bases y del DNU con el que Milei comenzó su Gobierno. Desde un primer momento tanto en reuniones privadas como en sus disertaciones y mensajes en público, evitó referirse a los temas macroeconómicos que maneja el área de Luis Caputo. “Los temas macro son de Toto” suele repetir ante los inversores y analistas que lo visitan.

Este excesivo cuidado por no meterse en el “jardín ajeno” deriva de la mala relación que tuvieron ambos durante el gobierno de Macri, cuando Caputo reemplazó a Sturzenegger como presidente del Banco Central. Con el liderazgo de Milei, la intención es que cada uno se ocupe de sus temas puntuales sin generar rispideces, mientras un tercer experto, Demian Reidel, también convive en la constelación de la Presidencia como Jefe de Asesores. Reidel es licenciado en Física del Instituto Balseiro, Máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y Doctor en Economía de la Universidad de Harvard.

Será tarea del Jefe de Estado tratar de que la tarea de los tres genene una sinergia positiva y no ruidos. En este sentido, se espera que Sturzenegger esté acompañado por parte del equipo que tuvo a su cargo en el BCRA.

Ayer, Sturzenegger subrayó la importancia de un hilo en la red X que publicó su ex vice, Lucas Llach. “Importante este hilo que mide cuanto gana cada familia con la baja de la inflación”. En ese mensaje Llach destacó que “la baja de la inflación no sólo recupera salario real. Además, es una reducción relevante del impuesto al dinero. La base del impuesto (el dinero no remunerado) será USD 30bn. Bajar infla de 10% a 5% reduce el impuesto al dinero por USD 1.5bn /mes, unos 100 dólares por familia/mes”.

“Bajar el impuesto al dinero de 10% al 5% mensual devuelve al sector privado no financiero un monto x familia superior no sólo al *aumento* de la factura media de gas y electricidad de hogares de alto ingreso, sino mayor que su monto absoluto”, indicó Llach.



Fuente: Infobae