“La verdad es que cuando uno mira cómo ha mutado el color del mapa, claramente se llena de esperanza. Yo me acuerdo de que cuando me metí en política y lo hice oficialmente el 22 de octubre del 2020, que hice mi festejo en Plaza Holanda, el continente estaba casi todo pintado rojo. Y la realidad es que hoy en términos de países ya somos muchos los que estamos pintados de azul, y que si siguen evolucionando positivamente las cosas para la región probablemente en octubre sumemos un país más que ocupa mucho espacio en el continente”, remarcó el presidente Javier Milei esta semana, al comenzar su discurso en el evento “Vientos de cambio“, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

El mandatario argentino se estaba refiriendo a las elecciones en Brasil, que sigue muy de cerca con la esperanza de que el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, logre imponerse al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, que continúa primero en las encuestas.

De hecho, hace algunas semanas el libertario viajó a San Pablo para participar de un acto en apoyo al hijo de Jair, en el que propició varios insultos contra el referente del Partido de los Trabajadores (PT) que derivaron incluso en una crisis diplomática.

Más recientemente, en su visita a Santiago de Chile, instó directamente a consolidar una alianza internacional entre aquellos dirigentes latinoamericanos con los que tiene afinidad política.

En el marco del V Encuentro Regional del Foro Madrid, que reunió a figuras del continente y de España, Milei sostuvo que es necesario “unir fuerzas” para combatir “a un adversario que es global”.

“Si ellos tuvieron su Internacional Socialista, la derecha también se tiene que organizar”, afirmó ante líderes, funcionarios y representantes de entidades y partidos de Iberoamérica que defienden la libertad, la democracia y el Estado de derecho.

En el salón estaban el presidente de Chile, José Antonio Kast; la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers; el titular del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el diputado y director de la Oficina Económica de VOX, José María Figaredo, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, entre otros.

Las declaraciones fueron en línea con una vieja idea que tiene la Casa Rosada, la de convocar a una cumbre de mandatarios y referentes del liberalismo y el sector conservador de habla hispana, con una agenda en común y una alianza directa con los Estados Unidos.

Este nuevo bloque estará conformado, en principio, además de Milei y Kast, por sus pares de Paraguay, Santiago Peña; Perú, Keiko Fujimori; Colombia, Abelardo de la Espriella; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele, y República Dominicana, Luis Abinader Corona.

A ellos se les sumaría, en caso de ganar en octubre, el brasileño Bolsonaro, que por el momento continúa peleando el primer puesto con Lula da Silva, algunos puntos más abajo, por lo que irían a balotaje.

Con varios de ellos ya integran el Shield of Americas (Escudo de las Américas, en español), una organización impulsada por Donald Trump que tiene como principal objetivo enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China, pero que en la práctica ya funciona como una alianza regional.

El objetivo, a pesar de que la organización avanza a paso lento, continúa siendo que el primer encuentro de la denominada “cumbre azul” (por el color característico de los liberales) se realice en Buenos Aires.



Fuente: Infobae