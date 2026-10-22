El presidente Javier Milei reivindicó este jueves la marcha de la economía y, pese a reconocer algunas dificultades e indicadores a la baja, remarcó que "la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia".

"Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos", sostuvo el mandatario en declaraciones a Radio Rivadavia el día de su cumpleaños.

En esa línea volvió a cuestionar el hecho de las personas que no llegan a fin de mes y nuevamente arremetió contra "los operadores" en referencia a los periodistas y a "los encuestadores mentirosos".

"Yo no me enojo con la consultora (que hizo el análisis sobre la gente que no llega a fin de mes), pero se trata de "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".

"Si el día 20 te quedas sin dinero, ¿Cómo estás 10 días sin comer ni beber? y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene", planteó.

Por lo tanto, "podés experimentar restricciones y privaciones", pero "los periodistas operadores saltaron como leche hervida por la manera tan elocuente en la que lo planteeé".

En ese punto, sostuvo que "eso está contemplado en la canasta de la pobreza" y señaló: "No es que no entendamos que las personas pasan privaciones, eso está contemplado en el 32% de pobreza".

Fue ahí cuando remarcó: "La foto es horrible, pero la pelicula es la mejor de la historia", en consecuencia, "nadie niega que haya pobreza ni indigencia, pero son muchos menos de los que había antes. Y si vos me decís que la gente antes no llega a fin de mes, antes llegaba mucho menos".

En ese contexto, reconoció que "los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes", pero insistió con que "lo grande que ha sido el cambio" y recalcó: "Soy el primer presidente que baja la inflación".

"Cumplí en bajar la pobreza, dimos la batalla contra el narcotráfico y en Rosario sacamos a patadas a los narcos", añadió.

En otro pasaje de la entrevista, apuntó contra el kirchnerismo y aseveró: "Quieren conseguir el poder porque lo que les importa es robar y tienen a la líder de la banda presa" en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

Luego subrayó: "Yo no interfiero en el Congreso y dejo que la Justicia haga lo que quiera. Yo no polarizo ni hago cálculos políticos. De hecho yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo".

Fuente: Noticias Argentinas