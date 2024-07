Los cuatro miembros de la Corte Suprema no asistirán al acto que realizará Javier Milei en Tucumán por el 9 de Julio, en el que el Gobierno impulsa la firma del demorado Pacto de Mayo.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti anunciaron su inasistencia a través del área de ceremonial del alto tribunal, que ya se lo informó a ceremonial de la Casa Rosada. No especificaron los motivos.

La decisión de los jueces se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema, con la polémica postulación de Ariel Lijo, y una eventual ampliación.

Los magistrados no serán los únicos ausentes en la celebración con la que la gestión libertaria buscar sellar un acuerdo con 10 puntos claves de cara al futuro. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir al encuentro. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, dijo.



También serán de la partida el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto; el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán.

Desde el Gobierno dejaron saber que finalmente -pese a lo que había comunicado el Presidente- los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar. Mauricio Macri, el único de los ex presidentes que había confirmado su presencia para la frustrada convocatoria del 25 de Mayo, ahora tensiona con el Ejecutivo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad. Alberto Fernández y Cristina Kirchner no tienen planeado asistir.

La ausenca de los magistrados se da en medio de la decisión del Gobierno de impulsar dos pliegos de candidatos a cubrir vacantes en el máximo tribunal, los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y de la idea de ampliar el número de miembros del Máximo Tribunal.

Ante a las primeras versiones de ampliación de la Corte, la Justicia se mostró cautelosa, debido a que no se trata del primer proyecto que se formuló en los últimos años en torno al tema, pero también porque creen que es una cuestión que primero se tiene que zanjar en los otros poderes, a nivel ejecutivo y legislativo.

Dos jueces de la Suprema Corte ya habían expresado su postura respecto a la posibilidad de ampliación. Ricardo Lorenzetti fue uno de los que declaró en 2022 que “no se puede hacer populismo judicial”, en una crítica al intento del kirchnerismo de ampliar de 5 a 15 el número de integrantes.

Sobre esa misma reforma promovida por el gobierno de Alberto Fernández, el presidente de la Corte Horacio Rosatti había sido bien claro al declarar en una entrevista televisiva que “sería bueno que nos consulten”.



Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Gobierno de Javier Milei difundió este miércoles los 10 puntos que incluirá el Pacto de Mayo, con dos cambios relevantes: se incorporó un tópico sobre educación y se eliminó la reforma política.

En el proyecto inicial del pacto, la administración de Milei había establecido una “reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”. Pero finalmente ese punto no estará en el compromiso al que llamó el Presidente para respetar 10 políticas de Estado y al que describió como un nuevo acuerdo fundacional para la Argentina.

En marzo, cuando Milei anunció el Pacto de Mayo y convocó a los gobernadores, aclaró que esos lineamientos iban a estar sujetos a la aprobación previa de la Ley de Bases y del paquete fiscal, lo que finalmente sucedió tras varias idas y vueltas.

La inviolabilidad de la propiedad privada. El equilibrio fiscal innegociable. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Qué gobernadores firmarán el Pacto de Mayo



En los últimos días, en Casa Rosada, el Gobierno rubricó acuerdos con gobernadores, especialmente por la obra pública, que está paralizada desde la asunción de Milei. Allí, Karina Milei, Secretaria de la Presidencia, recibió al tucumano Osvaldo Jaldo, al catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y la cordobés Martín Llaryora. Todos ellos, aunque no lo anunciaron públicamente, estarán en Tucumán y participarán el Pacto.

También se presentarán los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio. Ellos son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis).

Desde el Gobierno creen que también podrían sumarse los gobernadores opositores nucleados en partidos provinciales como Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Y tienen dudas con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien también pasó por las oficinas de Francos.

Fuente: Clarín