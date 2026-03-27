El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto en su visita al Centro de Formación de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, y destacó el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF por la que el país tenía que pagar US$18.000 millones. Además, dio un breve apoyo a su vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su semana más complicada por la polémica desatada por sus vuelos a Punta del Este y su patrimonio. Esta noche el Presidente hablará en cadena nacional.

El mandatario arrancó su discurso en referencia a YPF. “Gracias a la gestión de Horacio Marín (presidente de YPF), el equipo de abogados y la Procuración del Tesoro, logramos que la Argentina tenga que evitar el pago. Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, achacó el libertario.

Luego el Presidente llenó de elogios a Pettovello. “La ministra más torpedeada y cuestionada por los ensobrados medios de comunicación corruptos de la Argentina fue Sandra. La ensuciaron por ser honesta, por cortar los curros de los gerentes de la pobreza. Ella y Patricia Bullrich no sólo enfrentaron a los mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que ese dinero lo utilizaban para que vayan a las marchas”, marcó.

Fue así que después agregó, como única y escueta muestra de apoyo a su funcionario: “Así que Manuel, en un momento me va a tocar darte las gracias”.

Más adelante, volvió a hacer hincapié en la gestión de su ministra de Capital Humano. “Las personas que acceden al plan podrán recibir capacitación si así lo quisieran, cuando el kirchnerismo sólo exigía como prestación ir a las marchas. Este no es solo un cambio administrativo, es un cambio de concepción; el Estado les da una herramienta para que se inserten al mercado. La Argentina que estamos construyendo necesitará de mucha gente capacitada”, expresó Milei.

Y sumó: “El interrogante no es si habrá trabajo en la Argentina, es si los argentinos estarán capacitados para asumir esos trabajos. El modelo está diseñado para replicarse en todo el país. Invito a todas las empresas a sumarse a este sueño. Una iniciativa que acerca a los argentinos soñadores con las empresas. Y que este proyecto ayude a los argentinos para acercarse a sus sueños”.

Antes, fue Pettovello quien habló: “Este centro [en el predio Garrigós] demuestra que se puede desarrollar un edificio público con inversiones privadas, que los sueños se pueden cumplir”.

Después completó: “El Presidente marcó un rumbo, las ideas de la libertad solo nos pueden llevar a la gloria. Que Dios los bendiga”.

Fallo por YPF



En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y, de esta manera, la Argentina se evita de pagar.

El tribunal de apelaciones determinó que en primera instancia se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un argumento que había planteado la defensa del Estado argentino en la audiencia judicial celebrada el pasado octubre.

El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones más intereses, equivalente al 45% del presupuesto nacional.

En 2012, se ordenó la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol. Fue Axel Kicillof, entonces secretario de Política Económica, quien lideró la estrategia técnica y política detrás de la medida. En 2014, ya como ministro de Economía, encabezó las negociaciones que culminaron en un acuerdo de compensación. La Argentina se comprometió a pagarle a la petrolera española US$5000 millones en bonos. El Congreso aprobó el acuerdo, que Kicillof defendió como una solución para evitar litigios prolongados.

Semana difícil para Adorni



Es el primer evento en que Milei y Adorni se mostraron juntos en medio de los escándalos que enfrenta el jefe de Gabinete, quien se sentó en primera fila junto al mandatario y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esta también es la segunda actividad pública del vocero presidencial, quien el miércoles encabezó una conferencia de prensa desde Casa Rosada en la que evitó dar precisiones sobre sus propiedades ante las preguntas de los periodistas y lanzó frases esquivas como “no tengo nada que explicar” o “yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente”.

Con actitud altanera, Adorni se presentó en la sala como hizo cada semana cuando su rol era únicamente el de portavoz y evitó dar precisiones sobre el aumento de su patrimonio (tiene dos departamentos en la Ciudad -uno de ellos no figura en su declaración jurada cuando llegó al Gobierno-, uno en La Plata y además en 2024 su esposa compró una casa en Exaltación de la Cruz) desde que llegó a la función pública de la mano del gobierno libertario y sobre los detalles de su vuelo en avión privado a Punta del Este en el fin de semana largo de Carnaval.

Y es que si bien en un primer momento el jefe de Gabinete aseguró que los gastos de ese viaje habían sido pagados con su dinero y que todas las versiones que giraban alrededor del tema buscaban desestabilizar al Gobierno, poco después habló Marcelo Grandio, un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública y quien también estaba en el avión, además de la familia del vocero, y fue errático en sus declaraciones: primero dijo “Manu lo pagó”; después, que cada uno pagó su parte; y por último, que lo pagó Adorni “con plata del Estado”.

Fuente: La Nación