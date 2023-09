El Pastor Presbítero Héctor Miguel Kecher, presidente de la Misión Iglesia Evangélica Pentescostal a nivel nacional, encabezó esta mañana una celebración en la que confió una nueva revelación de Dios, referida al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. En la oportunidad, también bendijo a Sebastián Etchevehere, candidato a gobernador, “para que pueda ejercer bien su función”.

“Yo creo que Dios le ha dado una gran oportunidad a Argentina de cambio”, comenzó diciendo el Pastor ante unas 500 personas reunidas en su Iglesia de Paraná, donde participó Sebastián Etchevehere como invitado especial.

“Argentina ha sido sembrada con el Evangelio. Argentina tiene que recibir un cambio. Argentina va a recibir la bendición de Dios y yo lo creo. Acá en la Iglesia hubo visiones, Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas”, manifestó Kecher. Luego recordó: “ustedes saben, hermanos, cuando Dios me reveló que venían las inmigraciones al mundo. Vinieron. Ustedes saben cuándo Dios me reveló que iba a venir lo que se llama, esto que mató a tantas personas y Dios me lo mostró. Y lo anunciamos. Y ahora, en el grupo de Intercesores, Dios dijo: ‘cuando vengan estos políticos, Milei va a poner abajo de la tierra de Argentina un misil que va a conmover todo, pero después se va a pacificar todo’”.

Posteriormente, el Pastor señaló a Etchevehere y advirtió: “si a ellos les toca, espero que ese misil reviente y que mejore toda Argentina. Dios sabrá”.

En el momento de orar, Kecher dio gracias a Dios “por estos hombres que están haciendo política y que en algún momento pueden llegar a representarnos, para que ellos puedan ejercer bien su tarea, su función y su labor en el lugar que les toque”. Después, bendijo a los presentes y expresó que “si gana Milei, necesita un mentor que le diga un montón de cosas que nosotros estamos viendo que debe transformar” y exclamó: “Entonces, ¡ven a la gloria! Amén”.

El candidato a gobernador agradeció al Pastor y a la feligresía por la reconfortante ceremonia vivida, “que me llenó de fuerzas”, confió y remarcó que “celebrar la palabra de Dios en una comunidad tan necesitada debe multiplicarse. Hay que llegar con esta palabra a todos los habitantes de este bendito suelo donde muchos están sufriendo, porque la palabra sana, da fuerzas y alegría, tan necesarias en estas horas que vive el país”.

Finalmente destacó que “en este camino que transitamos, privilegiamos ser tal cual somos y ser un espejo de la ciudadanía, porque la solución está en nuestro espíritu, en la fuerza con la que lo encaramos, luego de haber sido encendidos por la garra de Javier Milei para enfrentar el desafío de cambiar la realidad”.