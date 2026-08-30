El presidente Javier Milei iniciará mañana una semana repartida entre Buenos Aires y Chile: el lunes abrirá el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA); al día siguiente encabezará una nueva reunión de Gabinete y el jueves viajará a Chile donde se reunirá con su par José Antonio Kast.

El Congreso Americano de la FIA es un evento clave para el automovilismo regional y vuelve a realizarse en Argentina después de 15 años, en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) de Buenos Aires, hasta el miércoles 2 de septiembre.

La inauguración será a las 11.30 hs. y estará a cargo del Presidente, quien oficializará las jornadas siguientes; contará con la asistencia de Mohammed Ben Sulayem, titular de la FIA, y delegados de 35 clubes de automovilismo de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica. Se espera que, al día siguiente, participen de la cena de gala el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller, Pablo Quirno.

El martes 1º de septiembre, Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete, a las 10 hs. y tres horas después se dará paso a la habitual Mesa Política de cada semana. Ese mismo día, por la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El miércoles a las 18 hs. participará del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, donde los expositores libertarios debatirán sobre política, economía y el avance de las ideas de la libertad en el país y el continente.

Cerca del final de la semana, Milei partirá el jueves a las 7.00 hs. hacia Santiago de Chile para participar, a las 9.30 hs., en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

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Dos horas después, se producirá el encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda. Al día siguiente, a las 15.30 hs., el mandatario argentino viajará a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, donde participará de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Caputo y Quirno con agenda completa

Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, estará presente en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos, mientras que el canciller Pablo Quirno recibirá a su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para mantener un encuentro bilateral en el Palacio San Martín.

El miércoles 2 de septiembre, a las 14.30 hs., Caputo asistirá al encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas” y, paralelamente, el canciller argentino estará presente en una reunión informal de Cancilleres del Mercosur en Montevideo, Uruguay.

Para finalizar, el viernes, tanto Quirno como el ministro de Economía participarán a las 13 hs. y a las 17.45 respectivamente, en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Agencia NA