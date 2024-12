El presidente Javier Milei estará el 20 de enero en la asunción de Donald Trump en Estados Unidos y más allá de que en un primer momento no estaba previsto, debido a que por temas de protocolo en ese país no se estila invitar a los mandatarios internaciones a la ceremonia. La situación cambió cuando el republicano se comunicó directamente con el argentino para invitarlo.

Hubo un diálogo informal entre los dos líderes de derecha, en el que Trump invitó a Milei a participar en la toma de poder de su segundo mandato, luego de su paso por la Casa Blanca entre 2017 y 2021. Ante la alta sintonía que tiene con el próximo mandatario, y su intención de alinear la política exterior con Estados Unidos, el libertario estará presente.

En tanto, según información de CNN, Trump ya les pidió que participen de su asunción también a otros líderes. Uno de ellos, y tal vez el que más captó la atención en el plano mundial, es el presidente chino Xi Jinping. “Este es un ejemplo de cómo el presidente Trump puede crear un diálogo con líderes de países que no son aliados, sino también que son nuestros adversarios y competidores”, explicó la portavoz del republicano, Karoline Leavitt, al respecto de ese convite. De acuerdo a ese medio, y en base a dos fuentes al tanto del tema, de momento está previsto que no asista Xi a Washington, pero sí una delegación de funcionarios de alto rango de China.

Al grupo lo completarán por ahora el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la premier italiana, Giorgia Meloni, que también recibieron llamados de Trump o de sus colaboradores, le confirmaron a CNN desde el equipo trumpista. En este caso, los dos mandatarios, al igual que Milei, están alineados en términos políticos con el próximo presidente de Estados Unidos.

Es más, la noticia llega justo después de un encuentro entre Milei y Meloni en Roma, adonde se encuentra el argentino en una gira que también incluirá un paso por Atreju, el festival de los jóvenes del partido Fratelli d’Italia (hermanos de Italia), que se referencian en la primera ministra, a quien Milei ya vio cinco veces desde que desembarcó en la Casa Rosada.

Cuando Trump ganó las elecciones contra la candidata demócrata, la actual vice Kamala Harris, los libertarios se entusiasmaron por el vínculo que podría establecerse hacia adelante con Estados Unidos, ya que alaban al dirigente republicano, a quien incluso hasta le replicaron el lema MAGA, por Make America Great Again (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) con Make Argentina Great Again.

Sin embargo, en ese entonces desde el Gobierno descartaban una participación en la fiesta trumpista del 20 de enero. “A la asunción presidencial no se invitan presidentes, esa es la regla. Se invitan solo a los miembros del cuerpo diplomático. Y después Estados Unidos tiene como norma, eso no quiere decir que se siga... pero normalmente al primer país que se recibe es a Canadá y después a México”, decía por esos tiempos en LN+ el canciller Gerardo Werthein, que acababa de asumir el cargo tras la expulsión de Diana Mondino del Gabinete nacional. No obstante, y para sorpresa de los libertarios, eso cambió en las últimas horas por decisión de Trump, que rompió la tradición.

En realidad, la asunción no será la primera vez que Milei se encuentre con el líder republicano desde que fue electo. Es que el argentino se transformó en el primer presidente al que recibió Trump después de los resultados favorables, cuando los dos se vieron en la residencia de Mar-a-Lago, durante una cena que se hizo antes del comienzo de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que tuvo lugar en Florida, en noviembre.

Durante esa celebración, los hermanos Milei posaron en fotos no solo con Trump y con buena parte del mundillo que lo sigue, sino también con el dueño de X, Elon Musk, quien codirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental en la próxima administración estadounidense. El presidente argentino venera al magnate de la red social y los desarrollos espaciales, y suele tener intercambios online con él. Además, ya se habían visto en otras giras que hizo el libertario al país del norte. Cuando la CPAC se hizo en la Argentina, el 4 de diciembre pasado, la nuera de Trump, Lara Trump, fue una de las panelistas destacadas.