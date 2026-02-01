El presidente Javier Milei tiene planeado viajar a Florida (Estados Unidos) el próximo martes 10, para un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Palm Beach conocida como Mar -a-Lago, donde será invitado de honor.

Este encuentro tendrá como objetivo reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, tras la incorporación de Argentina como miembro del Board of Peace (Junta de la Paz), el nuevo organismo internacional que fundó Trump para promover la paz en regiones de conflicto, con el eje puesto, principalmente, en la Franja de Gaza.

Esta noticia fue confirmara por Javier Negre, amigo de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien aseguró en sus redes sociales, que será “un día histórico”.

“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, republicó Negre en su cuenta de X.

Medios internacionales señalan que el Presidente argentino logró consolidarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” al mandatario estadounidense, situación que se refleja en los diversos actos públicos en los que se pudo ver el vínculo entre ambos líderes, como fue el último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania.

Este viaje marca una de las primeras actividades internacionales de peso para Milei en 2026 y demuestra que su agenda continúa en sintonía con la administración estadounidense.

Fuente: Noticias Argentinas