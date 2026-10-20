El presidente Javier Milei partió este lunes pasadas las 23.10 rumbo a Madrid, España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier para participar de diferentes actividades en el país europeo..

Tras el discurso que dio el último lunes en la AOG Patagonia 2026 en Neuquén, el mandatario se dirige al país europeo y su visita se da en la previa de las elecciones presidenciales adelantadas al 29 de noviembre, en las que el libertario apoya a las agrupaciones de derecha.

Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de este año y la séptima desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.

Este lunes en conferencia de prensa, Ravier precisó la agenda del jefe de Estado en la nación gobernada por Pedro Sánchez. Indicó que el primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5.15.

Luego, a las 8, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y más tarde disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.

A las 10 estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al mediodía, a las 14, tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia y, finalmente, a las 16 tomará el vuelo presidencial de regreso a la Argentina.

El jefe de Estado y su comitiva estarán de regreso en Buenos Aires el jueves 22 a las 8, mientras que al día siguiente Milei retomará sus actividades, con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.



Al ser consultado sobre el viaje de Milei a España y otras visitas del mandatario a diversos países, Ravier aseveró que "todos los viajes que hace el presidente son oficiales".



Este martes 20, a las 13, habrá una nueva reunión de Mesa Política, mientras que a las 15, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

Fuente: NA