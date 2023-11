El presidente electo, Javier Milei, llegó en la mañana de este lunes a Estados Unidos y visitó en la ciudad de Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, un sitio religioso al que ya había ido antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto.



En su primera actividad en Nueva York, Milei visitó la sinagoga OHEL para "dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem", término hebreo usado para referirse a Dios y que significa "El Nombre".



El OHEL es la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, y se encuentra en el barrio de Queens.







Mientras tanto, Luis “Toto” Caputo, Nicolás Posse y Santiago Caputo, principal consejero político de Milei, se quedaron en el Hotel Plaza para tomar contacto con inversores y banqueros de Wall Street que tienen inversiones en el país.



Más tarde, Milei almorzó en Nueva York con el ex presidente demócrata Bill Clinton, un gesto que sirve para allanar el vínculo con la Casa Blanca, que no ve con buenos ojos la cercanía del libertario con el republicano Donald Trump.



Luego de su paso por Nueva York, Milei viajará por la tarde a Washington, la capital estadounidense, donde mantendrá una reunión con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Blanca y el Tesoro, acompañado por el designado jefe de Gabinete de su administración, Nicolás Posse, y el exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo.



Desde el espacio libertario indicaron a Télam que las reuniones serán "protocolares" y para explicar el "plan económico" de "ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación", y rechazaron que se trate de una "búsqueda de financiamiento".



Viajaron también el empresario Gerardo Werthein; Marc Stanley, actual embajador de Estados Unidos en Argentina, y Karina Milei, hermana del presidente electo.



El diseño político e institucional de la gira fue un trabajo conjunto de Stanley y Werthein, que coordinaron esfuerzos para ajustar una agenda acorde a un presidente electo de la Argentina que accederá al poder en medio de una profunda crisis económica.



El presidente electo propone una agenda lineal con Estados Unidos, a diferencia de lo sucedido con Alberto Fernández, que se movió en zigzag ante la perspectiva geopolítica de la administración Biden. Milei regresaría el martes a la noche. Doce días antes de asumir como Presidente en la Casa Rosada.





Fuentes: Télam - Clarín - Infobae