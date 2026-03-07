El presidente Javier Milei volverá a verse este sábado con su par estadounidense, Donald Trump, con quien compartirá un almuerzo de trabajo en Florida.

Según la agenda oficial de la gira, a las 14 Milei participará en la Cumbre “Escudos de las Américas”, para formar parte desde las 15.15 horas de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump.

La Cumbre Escuados de las Americas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Hasta entonces, confirmaron asistencia junto a la Argentina los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.