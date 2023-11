El presidente electo Javier Milei mantendrá este martes reuniones en Washington con el consejero de Seguridad Nacional norteamericano, Jake Sullivan y el asesor especial del presidente de los Estados Unidos Joe Biden y director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, informó su oficina de prensa.



Por otro lado, se confirmó que el abogado y exasesor de Domingo Cavallo, Eduardo Rodríguez Chirillo, estará al frente de la cartera de Energía, a partir del próximo 10 de diciembre.



pic.twitter.com/swzVXB5DCl — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) November 28, 2023



"El presidente electo Javier Milei y la comitiva que lo acompaña en su gira por los Estados Unidos continúan esta martes con su agenda de encuentros con funcionarios de la Casa Blanca. En este sentido, el presidente electo mantendrá reuniones con el consejero de Seguridad Nacional norteamericano Jake Sullivan y el asesor especial del presidente de los Estados Unidos y director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental Juan González", confirmaron desde la cuenta de X (ex Twitter) de la oficina del Presidente electo.



Asimismo, confirmaron que "Eduardo Rodríguez Chirillo estará al frente de la cartera de Energía en el gobierno entrante".





El futuro mandatario almorzó ayer con el expresidente y referente del Partido Demócrata, Bill Clinton y el exsenador demócrata por el estado de Connecticut, Chris Dodd. (Foto: Twitter)



En tanto, se informó que el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el eventual ministro de Economía Luis Caputo -que también integran la comitiva- "se reunirán con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI)".



Las reuniones forman parte de la agenda del presidente electo que busca explicar el plan económico que implementará a partir del 10 de diciembre que incluye "ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación".



Desde el espacio libertario indicaron que "las reuniones son protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación", a la vez que desmintieron que se trate de una "búsqueda de financiamiento".



En la comitiva viajaron también el posible embajador de la Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein; Marc Stanley, actual embajador de EEUU en la Argentina; y la jefa de campaña, Karina Milei, hermana del mandatario electo.



Además estaban presentes también Santiago Caputo, asesor de Milei y calificado por él tras el triunfo electoral como "el arquitecto" de la victoria de La Libertad Avanza (LLA).



Por su parte, en una conferencia de prensa, el vocero del presidente de Estados Unidos, John Kirby, comentó sobre la llegada de Milei al país y confirmó que "no habrá" un encuentro con el mandatario norteamericano Joe Biden.



"Tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Desafortunadamente, el Presidente (Biden) no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina", afirmó.



Luego, se refirió a la relación entre ambas naciones: "Argentina es un socio vibrante en este continente en muchos temas. Estamos ansiosos por escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política económica, asegurándonos de tener la oportunidad de mantener abierta esa línea de comunicación".



