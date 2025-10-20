El dólar oficial minorista opera a $1.434,32 para la compra y a $1.491,61 para la venta, en el promedio de los bancos que informa el BCRA. En el Banco Nación (BNA), el billete cotiza a $1.435 para la compra y $1.495 para la venta.

Algunos bancos, ya lo ofrecen 1.500, mientras que en la billetera virtual más conocida cotiza a $1533.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vende a $1.450. Durante la semana pasada, escaló $30 (+2,1%).

El dólar blue se vende a $1.485 y la brecha con el oficial se ubica en el 2,4%.

El dólar MEP cotiza a $1.534,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,8%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.545,60 y la brecha con el dólar oficial es del 6,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.508,47, según Bitso.