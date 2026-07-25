El presidente Javier Milei ya se encuentra rn Brasil para encararar este sábado una visita oficial destinada a reforzar su apoyo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en medio de la tensión con el actual mandatario Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

Milei aterrizó en el aeropuerto de Guarulhos en San Pablo poco antes de las 22,30 junto a su comitiva ntegrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en vuelo oficial hacia la ciudad de San Pablo.

El viaje forma parte de una serie de salidas al exterior que tendrá Milei en las próximas semanas para mostrarse con referentes de la derecha regional y, en ese marco, el libertario busca exhibirse como uno de los máximos líderes de ese espacio ideológico a nivel global.

El Presidente le dio tanta importancia a este viaje a San Pablo que hizo postergar hasta el domingo su participación en el acto de la Expo Rural, que tradicionalmente se hace un sábado.

El 4 de octubre se realizarán las elecciones presidenciales en las que Lula buscará su reelección (y su cuarto mandato al frente de Brasil), mientras que Flavio Bolsonaro lo desafiará. La mayoría de los sondeos marca una preferencia del electorado brasileño en favor del actual mandatario, quien lidera la centroizquierda de ese país.

La jornada central de la visita tendrá lugar este sábado, cuando Milei se traslade alrededor de las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y aspirante a gobernar el vecino país de cara a las elecciones de este año.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde se hará el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Bolsonaro, y que contará con un discurso de Milei, informó Presidencia.

Milei no podrá ver a Jair Bolsonaro



El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria al ex mandatario Jair Bolsonaro y frustró la idea de Milei de ir a visitarlo.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.