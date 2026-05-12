El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde ya comienzan a llegar miles de manifestantes a las inmediaciones de la Casa Rosada.

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Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

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En Gualeguaychú



En sintonía con las masivas movilizaciones que se prevén para esta tarde en todo el país, en Gualeguaychú habrá una clase pública a las 16 horas, organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón.

Una hora más tarde, a las 17, se realizará una concentración en el mismo punto. Allí está prevista una asamblea abierta en la que se informará sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales, marcada por reclamos salariales, reducción de partidas y denuncias de desfinanciamiento, bajo el slogan: “Milei no sos rey, cumplí la ley”. Luego, los participantes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad hacia Plaza San Martín.



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