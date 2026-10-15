Esta tarde, miles de personas se movilizan al Congreso de la Nación en el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria , con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo.

La jornada cuenta con el condimento de que se le suma el intento de la oposición para derogar el DNU 70/2023, el mega decreto de Milei que desreguló cientos de actividades al inicio de su gestión.

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El personal universitario llega a esta instancia de protesta con el aval de la Justicia y del Congreso, pero persiste el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la implementación de la norma que actualiza los sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

La columna de la Universidad de Buenos Aires (UBA) partió temprano desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes. Pasadas las 15, los manifestantes aguardaban sobre avenida de Mayo para ingresar a la Plaza del Congreso, donde se montó un escenario desde el que está previsto un acto central a las 16.

Al frente de la movilización avanzaba una bandera con la consigna “Defendamos la UBA”. Entre los asistentes había directores de hospitales universitarios, docentes, estudiantes y dirigentes gremiales, entre ellos Emiliano Cagnacci de Aduba. Detrás se desplegaban banderas de distintas facultades y organizaciones universitarias que ya participaron de anteriores movilizaciones durante la gestión de Javier Milei, junto con referencias a instituciones emblemáticas como el Hospital Roffo y a los tres premios Nobel formados en la UBA.

La jornada estuvo marcada además por las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad de Buenos Aires durante la tarde. Como consecuencia, algunos gremios y agrupaciones comenzaron a retirarse antes de lo previsto y los organizadores decidieron adelantar el acto central. Mientras continuaban llegando manifestantes al Congreso, ya tomaban la palabra representantes sindicales y universitarios desde el escenario montado frente al Palacio Legislativo.

“No se va nadie de esta plaza. Ya no llueve. El cielo se está abriendo para que hagamos nuestros reclamos”, dijeron poco antes de las 16.

En el Congreso el reclamo de las universidades se pierde entre muchos otros. “Tenemos que derrocar al Gobierno y este modelo que está arruinando la capacidad productiva de este país”, dicen desde el escenario. Agradecen a las Madres de la Plaza, a los médicos del Hospital Garrahan.

Las que también se pliegan a la Marcha Federal Universitaria son distintas organizaciones políticas y gremiales, como la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), el axelista Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre otros grupos.



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Fuente: Infobae / La Nación