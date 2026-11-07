La edición número 35 de la Marcha del Orgullo LGBT tuvo lugar este sábado por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó hacia las 14 horas con canticos, banderas, asociaciones y reclamos. La concentración de los camiones y manifestantes tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Lima.

El encuentro inició con una "previa" musical, de la mano de DJ's, música y una gran feria de artesanos. Mientras ambas calles se llenaron de carteles de "Señor presidente, esta es la libertad que avanza", testimonios de familiares y personas trans en reclamo de reparación histórica e igualdad de derechos; el camión de ATE se situó en el centro de la escena.

"Travestis estatales en la calle, reparación histórica es la deuda del Estado. Tenemos derecho a salarios dignos, estabilidad laboral. Javier Milei dictador. Revolución sindical y sexual. Queremos traVajar, no queremos ser más esta humanidad. Lesbicidio nunca más", sostuvo el extenso comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Entre los carros, se encontraron Sanidad es diversas de ATSA, bares LGBT como Contramano 1984, el frente Orgullo y Lucha, Barrios de Pie, Argentina Afros LGBT, la Comunidad Eslovaca Queer, CGT y CHA (Comunidad Homosexual Argentina). Además, se encontraban puestos como el de Argentina Intersex que pidió: "Que la obsesión médica binaria por 'normalizar' los cuerpos intersex, no permita la muerte".

La movilización concentró reclamos de distintas índoles, desde cuestiones netamente políticas a problemáticas de salud, como el recorte en medicamentos para el VIH, la falta de preservativos y de prevención desde el factor de Educación Sexual Integral.

En tanto, La Joaqui dio cierre al primer escenario ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lima. La cantante señaló: "Ojalá a algunos padres les diera vergüenza tener un hijo acosador, en lugar de por un hijo gay". En esa instancia, los manifestantes se acercaron al segundo escenario donde se mantuvo el clima.

El escenario del Congreso fue uno de los protagonistas de la velada. En la conducción, el periodista Franco Torchia saludó: "Somos millones en la resistencia". En línea, comunicó: "Este año, la COMO (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo) definió como consigna principal 'Cuando el odio avanza, en las calles, el orgullo es resistencia'. Argentina tiene su propia comunidad que resiste. Esto lo ve el mundo, es una Argentina que resiste".

Además, el presentador enumeró las demandas: Resistir es insistir, Ley integral trans y Ley antidiscriminatoria ya. Ante el vaciamiento de salud y el avance de las ETS, salud sexual. Abajo el DNU de Milei que vulnera los derechos de las adolescentes y niñeces trans no binarias e intersex. Separación política económica y simbólica de las religiones e Iglesias del estado.

Fuente: Noticias Argentinas