El tradicional Entierro de Carnaval volvió a convocar a vecinos y agrupaciones que, con creatividad y mucha diversión, despidieron la edición 2026 de los Corsos Populares Matecito.

La apertura estuvo a cargo de la agrupación municipal del Área de Adulto Mayor, Esencialmente Divertidos, que marcó el tono festivo de la velada con una propuesta alegre y celebrada por el público. Luego se presentaron los ganadores del rubro Murga, Los Cocoliches, quienes ratificaron en escena el reconocimiento obtenido por su despliegue artístico y su identidad barrial. A continuación, desfiló el Conjunto Carnavalesco Vieja Fantasía, distinguido también en la edición 2026, con una puesta que combinó color, teatralidad y música en vivo. El primer tramo del desfile se completó con la participación de la agrupación invitada Comparsa Esperanza, proveniente de Pueblo Cazes.

Luego fue el turno de los esperados 50 entierros, corazón principal de la celebración. Las agrupaciones, integradas mayormente por vecinos, desplegaron cuadros escénicos atravesados por la sátira, la crítica social y el humor popular. No faltaron los personajes y elementos tradicionales que dan identidad al Entierro: La Llorona, La Viuda, El Muerto, La Corona, El Sacerdote y el Ataúd, figuras que representaron —entre risas y dramatización— la despedida del Rey Momo.

Como novedad organizativa, el jurado estuvo distribuido en distintos sectores del Corsódromo, acompañando el recorrido completo para garantizar una evaluación integral de cada propuesta. Los premios, correspondientes al primer, segundo y tercer puesto, consistieron en sumas de dinero en efectivo y fueron anunciados al finalizar la jornada. Además, se informó que las planillas de evaluación quedarían disponibles en los días posteriores en el Museo del Carnaval para consulta de los participantes.

El cierre artístico estuvo a cargo de Eme Cumbia, que aportó ritmo tropical al desenlace de la fiesta. La tradicional máquina de espuma acompañó los últimos minutos de la celebración, coronando una despedida marcada por el baile, la música y la participación familiar. El público acompañó de manera masiva, disfrutando también del servicio de cantina dispuesto en el predio. La entrada general tuvo un valor accesible, con ingreso gratuito para menores de 12 años, mientras que las sillas pudieron alquilarse dentro del Corsódromo bajo la misma modalidad aplicada durante las noches del Matecito.

Ganadores del Corso Popular Matecito 2026

Por otro lado, durante la semana se realizó la apertura de sobres y la lectura oficial de resultados de los Corsos Populares Matecito en el Centro de Convenciones, con la presencia de autoridades, representantes de agrupaciones y vecinos.

En la categoría Conjunto Carnavalesco, el primer premio fue para Vieja Fantasía, que alcanzó 222 puntos. En tanto, en el rubro Murga, el máximo reconocimiento quedó en manos de Los Cocoliches, con 246 puntos, destacándose por su desempeño integral y propuesta artística.

También se otorgaron menciones especiales: En Estandarte ganaron Los Cocoliches con 151 puntos; la categoría Payaso, fue para Vieja Fantasía con 150 puntos; en el rubro Director hubo empate entre Vieja Fantasía y Los Cocoliches; en el Premio Rony hubo empate entre Los Purretones y Los Revolucionarios del Guevara; y como Mejor Grupo Cornetero, destacó Tres Deseos.

La edición 2026 contó con la participación de 14 agrupaciones locales, lo que reafirma la vigencia del Matecito como un espacio cultural comunitario que sostiene, desde el trabajo colectivo y la identidad barrial, el espíritu más genuino del carnaval de Gualeguaychú.

RECUADRO

1. El Entierro De Los Amantes

2. El Entierro De La Guapa

3. El Entierro De “Es Solo Una Amiga”

4. El Entierro Del Amante

5. Por Culpa De La Tararira

6. La Última Y Nos Vamos

7. El Entierro Del Canario 2025

8. El Entierro Del Padre

9. Un Entierro Del Los Locos Divertidos Del Carnaval

10. Novio Que Murió En El Altar

11. El Entierro De La Pobreza

12. El Entierro Del Fisura: Herencia En Disputa

13. El Entierro Del Guardavidas

14. La Oveja Negra

15. El Entierro De La Solapa

16. El Entierro De La Novia Del Cachamai

17. La Muerte De Cartoon Network

18. El Entierro Del Cachamay

19. Entierro Del Pelado

20. Entierro De Raquel

21. Entierro De La Momia

22. Lo Viejo Funciona

23. Entierro Del Casi Runner

24. El Entierro Del Pescador De Los Mil Y Un Descuentos

25. El Entierro De Las Harinas

26. El Entierro Del Albañil

27. El Entierro De La Juventud

28. El Entierro De Pinocho

29. Un Clásico Entierro Tropical

30. La Última Gira Del Tío Borracho

31. La Muerte De Scooby

32. El Entierro Del Reglamento

33. Lo Mataron Del Las Redes

34. El Entierro Del Más Carito

35. El Entierro De “Tito De La Cruz”

36. Viernes 13, El Entierro De Drácula

37. Entierro De La Coqueta

38. El Entierro De Lamm

39. El Entierro De La Cumbia

40. La Muerte De Las Cadeterías

41. Pato Viudo

42. Elentierro De La Tota

43. El Entierro Del Andariego

44. El Entierro Del Cantinero

45. La Muerte Del Capibara Al Vino

46. Muerte De La Víbora

47. La Muerte Del Negro Sin Sombra

48. El Tío Infiel

49. El Entierro Del Conde

El Entierro De La Visa Después De La Vacaciones