Por Luciano Peralta

Las patentes uruguayas se repiten en cada cuadra del centro comercial y la costanera. “Hay días que los uruguayos son el 50% de nuestros clientes”, dice el dueño de uno de los clásicos restaurantes a metros del río Gualeguaychú. Las vicisitudes de la caótica economía argentina esta vez traen como viento de cola una buena para Gualeguaychú y gran parte de la industria turística nacional.

El dólar blue traspasó el piso de los 350 pesos argentinos, lo que se traduce en una oportunidad inmejorable para el turismo internacional. Vacacionar en Argentina se volvió muy barato para una enorme franja de visitantes y, desde octubre pasado, son las y los uruguayos quienes encabezan ese ranking.

“Argentina necesita del turismo internacional para hacerse de divisas y para seguir posicionándose como uno de los destinos sudamericano más elegido en el mundo. En este sentido, tenemos dos estilos de turismo internacional: el europeo y el norteamericano, por un lado, y el regional, que llega desde los países limítrofes, por otro”, explica Sebastián Bel, vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET). Y aclara que “el 70% del turismo internacional es del Mercosur y, en ese sentido, Brasil y Uruguay son los más importantes”.

“Lo que sucedió el último trimestre del año pasado es que, por primera vez, el público uruguayo superó al brasileño, más allá de que hace poco se empezaron a medir los pasos fronterizos y no solamente los aeropuertos internacionales”, puntualiza, en referencia a los datos publicados, en octubre pasado, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Según los datos oficiales, en ese período, Uruguay aportó el 23,2 % del turismo internacional, Brasil el 20,9 % y Chile el 15,7 %.

Sobre el tipo de visitantes, Bel diferencia al turismo excursionista del que pernocta en la ciudad. “El primero es un turismo más comercial, que llega a pasar el día, consume (nafta, gastronomía, indumentaria, etc.), disfruta de la playa o de los parques termales y se vuelve. También, muchos llegan por tratamientos médicos, sobre todo por odontología, que les cuesta mucho más barato que en Uruguay. Por otro lado, está el turista que elije la ciudad para pasar unos días (el promedio es de dos noches), descansa en algún complejo y aprovecha las fiestas populares, por ejemplo. Esto se vio muy fuertemente en la Fiesta del Pescado y el Vino”.

La presencia de familias uruguayas se notó en la sexta edición de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano

“Con la llegada de los uruguayos estamos pasando un momento único. Toda la gastronomía está trabajando, la hotelería también”, dice, consultado para esta nota, Agustín Rosado, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú. Aunque aclara y remarca que “lo que no tenemos que hacer es confundirnos, porque esta diferencia cambiaria no es la realidad, hoy ya tenemos que estar pensando en la semana del turismo en Uruguay, en Semana Santa y en julio y primavera”.

“Ya tenemos que trabajar para que este flujo no caiga durante el año, como se hizo durante el segundo semestre del año pasado, cuando llegaron a la ciudad muchísimas personas, motorizadas por actividades de todo tipo, como campeonatos deportivos, los encuentros de salud, los Juegos Evita, etc.”, puntualizó.

Sobre el turismo que llega desde la República Orienta, Rosado, quien es dueño de un importante restaurante de la costanera, aseguró que “es un público hermoso, son divinos, sencillos, discretos, educados; no te das cuenta si andan en un Audi o en un Citroën 2CV. Es un turismo familiero y muchos pasan por la ciudad para ir a otros destinos, como Cuyo o la Patagonia, ese es un fenómeno que se está dando ahora, justamente por la gran diferencia cambiaria”.

Pero, ¿cuántos de esos uruguayos que pasan por la frontera se quedan en Entre Ríos?, se pregunta, en esta misma línea, el segundo de la CET, para señalar que esa información “como cámara nosotros no la podemos tener, y quien la puede tener es la Secretaría de Turismo de la provincia o el Ministerio de Turismo de la Nación”. Con la intención de conocer este y otros datos, Ahora ElDía se contactó con el Ministerio de Turismo de Entre Ríos, sin suerte alguna.

“La economía argentina es tan fluctuante que no podemos saber qué va a pasar, lo que sí es cierto es que tenemos que aprovechar este momento, cuidar al turista, no tener tarifas diferenciadas para el local y para el extranjero; hacer buenas campañas de comunicación con el Uruguay y generar convenios para que llegue la mayor cantidad de visitantes posibles”, remarcó.

Más allá de la coyuntura

Para el titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad, si bien la influencia del turismo internacional es importante en la actualidad, existieron cambios de fondo que empiezan a dar resultados.

“Se logró penetrar en la cabeza del turista, quien percibe que Gualeguaychú volvió a ser una ciudad segura, tranquila, con naturaleza y disfrute. Fue un cambio significativo que, gracias al esfuerzo entre el Estado y los privados, se logró en muy poco tiempo, algo que es muy difícil de hacer”, dice Rosado. Y ubica el quiebre que marcó el paso del “turismo reviente” a la auspiciosa realidad actual en la temporada previa a la pandemia, cuando se desarmó el vale todo en el que se había transformado el boulevard De León (¿se acuerdan de las personas bailando arriba de los baños químicos?).

“Se pusieron en valor los espacios públicos, lo que repercute fuertemente en el turismo. Vos tenés, además del Parque Unzué, el camino de la costa, La Delfina, la Costanera del Tiempo, el Paseo del Frigorífico, etc. Vos recorrés esos lugares a la noche y la gente está dispersa por todos lados. Además, tenés teatro, cine, museos, carnaval, la Fiesta del Pescado y el Vino, viñedos, dos ríos, tristemente el Uruguay con acceso privado, algo que no puede ser más así, pero es una deuda a futuro. Todavía queda mucho por hacer para ser realmente una ciudad turística, pero este es el camino, no tengo dudas”, enfatizó el gastronómico.

Un tercio de lo que sale en Uruguay

Argentina es un destino muy barato para quien, como los uruguayos, están a tan corta distancia del país. Noelia, recién llegada de Montevideo, junto a sus hijas Abril y Aldana, estaciona en la plaza San Martín, donde dialoga con Ahora ElDía.

Es la segunda vez que las tres llegan a Gualeguaychú, a donde se quedarán desde el vieres hasta el lunes. “La primera vez vinimos en octubre y nos encantó”, dice Noelia.

Las familias de turistas recorren el microcentro de la ciudad en busca de buenos precios

“Vinimos con el tanque justo, como para recargar la nafta acá. Además, compramos algunas cositas de ropa para las chicas y, sobre todo, productos de perfumería y limpieza, porque es mucha la diferencia de precios. En octubre habíamos hecho un surtidito y ahora nos estábamos quedando sin nada, por eso decidimos volver”, cuenta.

“Por ejemplo, un jabón para lavar la ropa Skip, allá los tres litros están 600 pesos y acá nos sale 200 (uruguayos). En general, la relación con los precios de allá es un tercio con casi todo, aunque hay cosas más baratas. Nosotras hicimos la cuenta y con lo que ahorramos en las compras pagamos hospedaje y comida, descansamos, paseamos y la pasamos bien”, resumió la mujer antes de abandonar la plaza.

Las patentes uruguayas se multiplican en el centro de la ciudad

Por su parte, Gerardo y Alicia son pareja, y junto a su hijo Santiago y Mara, una amiga, llegaron a Gualeguaychú este sábado para pasar el fin de semana. Vienen de La Pedrera, en el departamento de Rocha, y también es la segunda vez que eligen Argentina para descansar. La primera visita en plan turístico al país fue en agosto del año pasado.

“Volvimos porque nos sale barato y aprovechamos para ir hasta Buenos Aires a comprar varios repuestos para el auto, que salen muchísimo menos que en Uruguay. La primera vez no entramos a Gualeguaychú, fuimos a conocer el norte, Salta y Jujuy, una maravilla natural que no teníamos idea que existía, sinceramente”, dice Gerardo.

“Nosotros trajimos los dólares y los cambiamos acá a precio del blue, pero, en general, la gente que paga con tarjeta de crédito lo hace con la Prex (Mastercard), que toma un dólar especial y conviene. Yo no la tengo, pero se que ha funcionado muy bien”, explica sobre las formas de pago. Al tiempo que coincide en que, además del hospedaje y la gastronomía, son “los artículos de perfumería y de limpieza lo que más llevamos, porque ocupan poco lugar en al auto, lo mismo que la ropa”.