La ciudad de Gualeguay vivió este fin de semana una jornada que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva. La zona de la Costanera se transformó en el epicentro de una verdadera marea de gente que se acercó para rendir tributo a su máximo referente futbolístico del momento: Lisandro Martínez.

Banderas, camisetas albicelestes y un clima de fiesta total vistieron el predio costero, donde miles de personas se congregaron desde primeras horas del día para ver, aplaudir y agradecer al referente de la Selección Argentina.

El arrastre del defensor central trascendió las fronteras locales. Familias enteras no solo se desplazaron desde diversos barrios gualeyos, sino que también se registraron caravanas de hinchas llegados de distintos municipios entrerrianos y de otras provincias, impulsados por la admiración hacia un jugador que nunca olvidó sus raíces.

“Lisandro demuestra que con humildad y trabajo se puede llegar a lo más alto sin perder la esencia. Venir hasta acá con los chicos a saludarlo era una cita obligada”, comentó un vecino de la zona que se acercó junto a su familia.

El reconocimiento llega en un momento de plena vigencia deportiva para el entrerriano. A su inolvidable consagración como campeón del mundo en Qatar, se le suma ahora el destacado papel como reciente subcampeón del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ratificando su lugar en la élite del fútbol internacional y consolidándose en el corazón de la gente.

Entre cánticos, autógrafos y muestras ininterrumpidas de cariño, la Costanera de Gualeguay volvió a demostrar el vínculo indestructible entre el ídolo popular y la gente que lo vio nacer.

“Lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol”, dijo Lisandro

En el marco del multitudinario recibimiento que colmó la Costanera de la ciudad, Lisandro Martínez tomó el micrófono para dirigirse cara a cara a las miles de personas que se acercaron a homenajearlo. Con la humildad que lo caracteriza, el central entrerriano agradeció el afecto popular, reflexionó sobre su carrera, dejó un inspirador mensaje a los niños y no dejó afuera las anécdotas con Lionel Messi.

Visiblemente conmovido por el despliegue de su gente, “Licha” abrió su discurso remarcando la importancia del acompañamiento familiar y de la fortaleza mental en el alto rendimiento: “Gracias a todos por tomarse este tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad. Desde que empecé a jugar acá en 2021 fuimos campeones; ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que logramos muchas cosas. Lo que me destacó en su momento fue mi mentalidad y tener a mi familia al lado. Hoy lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol”.

Al ver a cientos de chicos vistiendo camisetas albicelestes entre el público, el defensor envió unas palabras directamente dirigidas a los deportistas del futuro: “Veo a muchos chicos acá que seguramente sueñan con jugar al fútbol. Crean en sí mismos, luchen y no se den por vencidos. Obviamente va a haber piedras de por medio y gente que los tire para atrás, pero con la ayuda de la familia, los amigos y la gente cercana, los sueños se pueden cumplir”.

Fuente: NA