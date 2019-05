Miles de venezolanos salen a las calles en apoyo a Juan Guaidó

Luego de la convocatoria realizada por Juan Guaidó y Leopoldo López desde La Carlota, los venezolanos empezaron a concentrarse en distintos puntos de Caracas. Banderas, cacerolas y vuvuzelas en manos son los acompañantes de la marcha de los ciudadanos hacia la base militar, donde están ambos políticos como parte de "la fase final de la operación Libertad" contra el régimen de Maduro. Esta mañana el líder opositor Leopoldo López, quien estaba en arresto domiciliario por una condena en la que debía cumplir más de 13 años de prisión, fue liberado por un plan en conjunto con el presidente encargado de Venezuela. "Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1° de Mayo comenzó hoy", añadió Guaidó en un video publicado durante la mañana de este martes, en referencia a la movilización multitudinaria que convocó para mañana miércoles. La posibilidad de un cambio mueve a los venezolanos. Ciudadanos de todas las edades se movilizan en Venezuela con una sola esperanza: el cese de la usurpación y la libertad para Venezuela. "No es lo que está pasando hoy. Esto es el resultado de muchas situaciones que han sucedido. No significa que esto sea el final, puede ser el inicio. Tampoco es golpe de estado, aquí hay unas personas que han usurpado el poder. Es importante que esto se sepa. Nos han irrespetado como ciudadanos de un país. Si ellos no han logrado que este país llegue al progreso, ellos deberían apartarse de la mejor manera posible", aseguró Raúl Mendoza, un venezolano, de 62 años de edad, que se encontraba en el distribuidor Santa Fe, ubicado en el este de la ciudad. Muchos se aferran a la idea de un cambio y por eso la calle representa el mayor acto de fe en este momento. Luis Salázar, quien llevaba muletas y usaba una prótesis en su pierna izquierda, iba solo, pero la idea de apoyar el cambio lo motivó a salir a las calles. "Hoy es el día. Hoy tenemos salir de esto, hoy vamos a salir de esto", dijo mientras se dirigía a la movilización. (Infobae)