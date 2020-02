Miley Cyrus logró desafiar la censura y se mostró desnuda en Instagram

Lejos de mostrarse preocupada por el asunto, la cantante subió las fotos a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 millones de seguidores. “Deslicen rápido. Instagram definitivamente va a dar de baja este posteo rápidamente”, escribió junto a una galería de 3 fotos en las que se la puede ver con un pantalón negro y una sensual remera blanca.

La censura a la que hace referencia es la política de Instagram y muchas redes sociales de no permitir mostrar pezones de mujeres y desde hace tiempo que la joven apoya el movimiento “Free the nipple” (“Liberen al pezón”) que pone en evidencia la brecha que existe al diferenciar los pezones femeninos de los masculinos. La publicación de la cantante ya acumula más de dos millones de Me Gusta y más de 20 mil comentarios.