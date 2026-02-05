El Gobierno nacional avanza en los preparativos de un ejercicio militar conjunto entre fuerzas especiales de Argentina y Estados Unidos, denominado Daga Atlántica previsto para abril. Se trata de un operativo de alto despliegue que, según fuentes oficiales, podría convertirse en uno de los entrenamientos combinados más relevantes de las últimas décadas. Aún se mantienen en reserva los lugares donde se llevará a cabo.

De acuerdo con información confirmada por fuentes de la Casa Rosada, el ejercicio reunirá unidades de operaciones especiales de ambos países en un esquema de entrenamiento que apunta a estandarizar tácticas, comunicaciones y procedimientos.

No se tratará de una práctica convencional, sino de un entrenamiento específico de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF), orientado a misiones de alto riesgo como contraterrorismo, rescate de rehenes y escenarios de combate no convencional.

“En términos políticos, probablemente sea el ejercicio combinado más importante de la historia reciente para Argentina”, dijo un funcionario al tanto de los preparativos, según difundió Infobae.

Por el lado estadounidense, está prevista la participación de unidades de élite como los Boinas Verdes del Ejército y el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, mientras que también podrían sumarse fuerzas del cuerpo de Marines.

En cuanto a Argentina, oficialmente no se detallaron las unidades que intervendrán, aunque se estima que podrían participar compañías del Ejército, grupos especiales de la Armada y de la Fuerza Aérea. Además, se evalúa la presencia de observadores de un tercer país.





El marco institucional del operativo surge de un memorando de entendimiento firmado el año pasado entre los comandos de operaciones especiales de ambas naciones, recordó Infobae. Desde el ámbito castrense destacan que este tipo de entrenamientos conjuntos permite mejorar la preparación operativa y fortalecer la cooperación regional, en un contexto donde —según remarcan— la magnitud del despliegue estadounidense no tiene antecedentes recientes.

Las ubicaciones del ejercicio permanecen bajo reserva, aunque trascendió que podrían contemplar escenarios continentales y patagónicos, en línea con entrenamientos combinados realizados en los últimos años.