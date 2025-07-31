Una mujer de Federal fue víctima de una millonaria estafa. Fue mediante transferencias que realizó la víctima. No sólo eso, también se le quedaron con su auto, como parte de pago de una operación por otro vehículo, y lo vendieron, para luego irse de la ciudad. La Fiscalía local avanza en la investigación y están identificados los presuntos estafadores. Además, habrían robado en el vecindario donde estuvieron habitando.

El Fiscal Irurueta, integrante de la Unidad Fiscal de Federal, lleva adelante la investigación por estafa, luego de la denuncia presentada por una vecina de la ciudad de la que los estafadores abusaron en su confianza y buena fe, lo que se conoce como “el cuento del tío”; para conseguir que hiciera varias transferencias de dinero, el que sería aplicado al pago de la camioneta que le sería entregada, lo que nunca ocurrió.

Según supo Federal al Día, el entusiasmo de esta persona por hacerse un vehículo que habría siempre querido tener, y la capacidad de engaño de los negociadores, la llevaron a que fuera realizando las transferencias de dinero por la pick up que le entregarían, la que ni siquiera nunca alcanzó a ver; puesto que cuando comenzó a darse cuenta de que podría estar siendo víctima de una estafa, concreto la denuncia y puso en marcha el mecanismo judicial-policial para intentar dar con los embaucadores.

El rápido accionar en el avance de la investigación, y las instrucciones dadas por el Fiscal interviniente, hicieron que se pudiera dar con los supuestos estafadores cuando ya casi salían del Departamento.

Los implicados en la causa son dos hombres (padre e hijo), a los que se apunta como autores del ilícito, y una mujer como partícipe necesaria, los que están identificados. Trascendió que se trataría de personas a las que se conoce como “gitanos”, que venían desde Chajarí, estuvieron temporalmente alojados en una vivienda de la calle Cepeda de Federal, para el pasado viernes retirarse de la ciudad con destino a la ciudad de Paraná, donde dijeron habitan.

La suma de las transferencias alcanzarían a alrededor de 12 millones de pesos, habiéndose desde la Fiscalía local ordenado el embargo de las cuentas a las que se realizaron al menos cuatro operaciones.

En medio de este engañoso negocio estuvo también la entrega del automóvil de la mujer estafada, un Citroën C4, que los “bandidos” habrían vendido antes de dejar la ciudad. Fueron interceptados en el puesto caminero de Ruta 127, fueron traídos a dependencias de la Jefatura de Policía para su correcta identificación, quedado a disposición de la causa por estafa en la que están imputados.

El hecho delictivo corre por dos carriles, uno en la determinación de la culpabilidad de los tres imputados en la estafa, y la posterior condena; y el otro, el de la recuperación de los dineros por la mujer transferidos.