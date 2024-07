Gualeguaychú se prepara para vivir un mes a pura música. Dos grandes recitales llegarán a la ciudad en agosto.

Agarrate Catalina llega a la ciudad el 8 de agosto. La murga uruguaya más premiada, popular, reconocida y convocante de los últimos años, vuelve a Gualeguaychú, con el humor como centro, con la ironía filosa como herramienta, con su potencia musical como puente, con su colorido discurso estético como invitación, y el encuentro como brújula, motor y destino.

Presenta su espectáculo perfectamente adaptado a la realidad sociopolítica latinoamericana y nos promete que nadie que se anime a acompañar su presentación se sentirá indiferente a sus criaturas irreverentes y satíricas, desde que se levanta hasta que se baja el telón, sin descuidar su cimiento profundamente uruguayo.

Podes conseguir tus entradas a través de Platea Vip o en Estudio Kuality Urquiza 1147.

Pero eso no es todo, el 23 de agosto No Te va a Gustar festeja los 30 años de la banda en los Galpones del Puerto.la banda de prestigio internacional comenzó su gira de festejo de los 30 Años por Argentina con una noche histórica en el Estadio de Vélez colmado. Con un show de mas de tres horas, una puesta en escena deslumbrante y un setlist de más de 40 temas que recorrió todos los álbumes de estudio de la banda, desde las más viejitas que no sonaban hace mucho, hasta el más reciente trabajo discográfico pasando por todos los hits. En diciembre la banda presentará un show pensado especialmente para celebrar 30 Años de historias, de música y de generaciones que se encuentran para disfrutar juntos.

