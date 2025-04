La plataforma Paramount presentó el primer adelanto de “La Pistola Desnuda”, una película que ha estado en proceso durante más de una década.

La nueva versión de “The Naked Gun” (La Pistola Desnuda) se conoció este jueves, gracias al primer adelanto de la película por parte del estudio Paramount Pictures.

El actor Liam Neeson será el teniente Frank Drebin Jr., hijo del icónico personaje de comedia interpretado por Leslie Nielsen en la historia original.

First trailer for #TheNakedGun reboot starring Liam Neeson



In theaters August 1 pic.twitter.com/Cu6M3lcuFe — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 3, 2025

Antes de ver la luz en los cines este 1 de agosto, la obra audiovisual tuvo un proceso de más de una década. Entre los actores que coprotagonizan la película se destacan Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu y Danny Huston.

Esta entrega fue producida por Seth MacFarlane (Padre de Familia / Ted) y Erica Huggins, mientras que Schaffer y Daniel M. Stillman participaron como productores ejecutivos. Incluso, en un primer momento, se tenía planeado que fuera protagonizada por Ed Helms.

Con respecto a la franquicia original, creada por David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker, comenzó en 1988 con “The Naked Gun: From the Files of Police Squad!”, que logró convertirse en un clásico del cine de comedia. Gracias al éxito de la primera entrega, la saga tuvo dos secuelas: “The Naked Gun 2½: The Smell of Fear” (1991) y “The Naked Gun 33⅓: The Final Insult” (1994).